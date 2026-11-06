Ογκολογική περίθαλψη στην Ελλάδα: Κοινές προτεραιότητες μεταξύ ιατρικής κοινότητας και φαρμακοβιομηχανίας

Μια σημαντική συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με τίτλο «Ογκολογική Περίθαλψη στην Ελλάδα: Πρόσβαση, Καινοτομία, Βιωσιμότητα» διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και το Κέντρο για το Μέλλον της Υγείας του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ογκολογική περίθαλψη στη χώρα μας. Ειδικότερα, εξετάστηκαν θέματα όπως η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, οι διαδικασίες αποζημίωσης των φαρμάκων, καθώς και η ενίσχυση της διάγνωσης και της κλινικής έρευνας.

Οι βασικές θεματικές της συζήτησης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν πέντε βασικοί άξονες που καθορίζουν το τοπίο της ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα. Ένας από τους κεντρικούς προβληματισμούς ήταν η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις νέες και σύγχρονες ογκολογικές θεραπείες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Παράλληλα, τέθηκαν επί τάπητος οι διαδικασίες που αφορούν την αποζημίωση των φαρμάκων, ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και την ελάφρυνση του βάρους για τους ασθενείς. Συζητήθηκαν επίσης οι ανάγκες για περαιτέρω ενίσχυση των μεθόδων διάγνωσης, καθώς η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσματική θεραπεία. Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία της κλινικής έρευνας, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, ενώ εξετάστηκαν και οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση όλων αυτών των τομέων.

Συμβολή της ιατρικής κοινότητας και της φαρμακοβιομηχανίας

Στη συζήτηση συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι από διάφορες επιστημονικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ογκολογίας, φέρνοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους. Μαζί τους βρέθηκαν και ανώτατα στελέχη από εταιρείες που είναι μέλη του ΣΦΕΕ, εκπροσωπώντας τη φαρμακευτική βιομηχανία. Αυτή η συνύπαρξη επέτρεψε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της ογκολογικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα επισήμαναν τις υφιστάμενες προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το σύστημα. Επιπλέον, κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξία της θεραπευτικής καινοτομίας. Τονίστηκε εμφατικά ο ρόλος των νέων θεραπειών και των τεχνολογιών στην παροχή μακροπρόθεσμης φροντίδας και στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Κοινές προτεραιότητες και ενίσχυση της συνεργασίας

Ο βασικός στόχος της συζήτησης ήταν η ανάδειξη κοινών προτεραιοτήτων σε επίπεδο πολιτικής υγείας, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές λύσεις για την ογκολογική περίθαλψη. Η εκδήλωση επιδίωξε να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ δύο κομβικών φορέων: της φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία αναπτύσσει και παράγει τις θεραπείες, και της ιατρικής κοινότητας, που τις εφαρμόζει και φροντίζει τους ασθενείς.

Αυτή η συνεργασία θεωρείται θεμελιώδης για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων προς όφελος των ασθενών. Μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κοινής δράσης που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες για την αναβάθμιση της ογκολογικής φροντίδας στην Ελλάδα.

Τα επόμενα βήματα και η δημοσίευση κειμένου πολιτικής

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την εκτενή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας δεν θα παραμείνουν απλώς στα πρακτικά της εκδήλωσης. Αντιθέτως, αναμένεται να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο πολιτικής, γνωστό ως policy paper.

Η δημοσίευση αυτού του κειμένου πολιτικής θα γίνει προσεχώς από το Κέντρο για το Μέλλον της Υγείας, το οποίο αποτελεί μέρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Το policy paper αναμένεται να περιλαμβάνει τις προτάσεις και τις κατευθύνσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προσφέροντας ένα οδικό χάρτη για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis