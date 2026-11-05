Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Πέντε νέα κρούσματα παρά την πτώση της θερμοκρασίας

Πέντε νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα περιστατικά αυτά καταγράφηκαν παρά την πτώση της θερμοκρασίας, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού στη χώρα.

Η επιδημιολογική εικόνα έως τον Νοέμβριο

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης του 2026 έως και τις 5 Νοεμβρίου, ο συνολικός αριθμός των διαγνωσμένων και δηλωθέντων εγχώριων κρουσμάτων ανέρχεται σε 462. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι ασθενών οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΕΟΔΥ, οι θάνατοι αφορούν κυρίως ασθενείς ηλικίας άνω των 35 ετών. Ωστόσο, αναφέρεται ότι οι νεότεροι σε ηλικία ασθενείς που κατέληξαν είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής.

Εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά

Η γεωγραφική διασπορά του ιού παραμένει εκτεταμένη σε όλη την επικράτεια. Έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί περιστατικά σε 94 δήμους της χώρας, οι οποίοι ανήκουν σε 26 διαφορετικές περιφερειακές ενότητες.

Οι οκτώ περιφέρειες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.

Ιδιαίτερη ένταση στην Αττική

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει φέτος ιδιαίτερη ένταση. Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας του ιού.

Συνεχιζόμενη επιτήρηση παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες

Η διάγνωση πέντε επιπλέον περιστατικών την τελευταία εβδομάδα υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η καταγραφή νέων λοιμώξεων συνεχίζεται ακόμα και τον Νοέμβριο, παρά τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που επικρατούν.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr