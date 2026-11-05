Ο ιός του Δυτικού Νείλου: Πέντε νέα κρούσματα και 53 θάνατοι από την αρχή του 2026

Πέντε νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Τα νέα περιστατικά καταγράφονται παρά την πτώση της θερμοκρασίας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Συνολικά, από την αρχή της περιόδου του 2026 έως τις 5 Νοεμβρίου, έχουν δηλωθεί 462 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα, με τον αριθμό των θανάτων να φτάνει τους 53.

Η επιδημιολογική εικόνα και τα νέα κρούσματα

Η έκθεση του ΕΟΔΥ, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της κυκλοφορίας του ιού στη χώρα. Από το σύνολο των 462 εγχώριων κρουσμάτων που έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί από την αρχή του έτους, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα 291 κρούσματα, παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις που επηρέασαν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Παράλληλα, 171 ασθενείς εμφάνισαν ηπιότερες εκδηλώσεις της λοίμωξης, αναδεικνύοντας το φάσμα των κλινικών εικόνων που μπορεί να προκαλέσει ο ιός. Η καταγραφή αυτών των νέων κρουσμάτων, ακόμη και εν μέσω της πτώσης της θερμοκρασίας, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση από τις αρμόδιες αρχές και τους πολίτες.

Απώλειες ζωών και παράγοντες ευαλωτότητας

Κατά την ίδια περίοδο αναφοράς, από την αρχή του 2026 έως τις 5 Νοεμβρίου, έχουν καταγραφεί 53 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η πλειονότητα των ασθενών που κατέληξαν ήταν ηλικίας άνω των 35 ετών, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξημένη ευαλωτότητα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Επιπλέον, η έκθεση του ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι οι ασθενείς μικρότερης ηλικίας που έχασαν τη ζωή τους είχαν ιστορικό σοβαρής ανοσοκαταστολής. Αυτό το στοιχείο αναδεικνύει την κρισιμότητα των υποκείμενων προβλημάτων υγείας ως παράγοντα κινδύνου για σοβαρή έκβαση της λοίμωξης.

Η γεωγραφική διασπορά του ιού

Η γεωγραφική εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη, καθώς κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 94 Δήμους της χώρας. Η παρουσία του ιού έχει εντοπιστεί σε 26 διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γεωγραφικών περιοχών από βορρά προς νότο.

Οι Περιφέρειες που έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Η ευρεία αυτή διασπορά υπογραμμίζει την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις πρόληψης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο.

Εντονη κυκλοφορία στην Αττική και άλλες περιοχές

Ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί φέτος στην Περιφέρεια Αττικής, όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Οι Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής που έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν την Ανατολική Αττική, τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, τη Δυτική Αττική, τον Δυτικό Τομέα Αθηνών, τον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, τον Νότιο Τομέα Αθηνών και τον Πειραιά.

Εκτός από την Αττική, κρούσματα έχουν εντοπιστεί και διερευνηθεί σε πλήθος άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων. Αυτές είναι οι Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λευκάδας, Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου. Η εκτενής λίστα των περιοχών αυτών αναδεικνύει την πανελλαδική διάσταση του προβλήματος της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Με πληροφορίες από: Newsit