Ψηφιακή διαχείριση του αίματος στα νοσοκομεία μετά τις αναβολές χειρουργείων

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, εισάγοντας την αποκλειστική ψηφιακή διαχείριση του αίματος. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στο πρόσφατο «αλαλούμ» που οδήγησε σε αναβολές προγραμματισμένων χειρουργείων, λόγω δραματικών ελλείψεων σε αποθέματα αίματος. Στόχος είναι να μπει τάξη στην αιμοδοσία και να διασφαλιστεί η επάρκεια των αποθεμάτων, προστατεύοντας τους ασθενείς από περαιτέρω ταλαιπωρία.

Η αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας

Το υπουργείο Υγείας επιχειρεί μια ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας που λειτουργεί στα δημόσια νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αυτή αναλαμβάνεται στον απόηχο ενός πρόσφατου «αλαλούμ» που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή πολλών προγραμματισμένων χειρουργείων.

Οι αναβολές αυτές οφείλονταν σε δραματικές ελλείψεις σε αποθέματα αίματος, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε πολλούς ασθενείς, οι οποίοι δεν υποβλήθηκαν στο προγραμματισμένο χειρουργείο τους την τελευταία στιγμή.

Η εγκύκλιος θέτει νέο πλαίσιο

Αντιμέτωπη με την κατάσταση αυτή, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προχώρησε στην έκδοση μιας εγκυκλίου, με ημερομηνία 3 Νοεμβρίου. Η εγκύκλιος αυτή έχει ως στόχο να επιβάλει μια νέα τάξη στη διαδικασία της αιμοδοσίας και της διαχείρισης του αίματος.

Ουσιαστικά, το έγγραφο καθορίζει ένα αυστηρό πλαίσιο για τη λειτουργία των τμημάτων αιμοδοσίας των νοσοκομείων. Κεντρικοί άξονες του νέου πλαισίου είναι η ψηφιακή διαφάνεια και η διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων αίματος σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Αποκλειστικά ψηφιακή διαχείριση του αίματος

Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισάγει η εγκύκλιος είναι η αποκλειστική μετάβαση της διαχείρισης του αίματος στην ψηφιακή εποχή. Το υπουργείο Υγείας ξεκαθαρίζει ότι πλέον ολόκληρη η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, η διακίνηση του αίματος και όλα τα αιτήματα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για φιάλες αίματος θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΕΠΟΠΤΗΣ». Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί εργαλείο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Το μήνυμα που απευθύνεται προς τις διοικήσεις και το προσωπικό των νοσοκομείων είναι σαφές, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση προσαρμογή και εφαρμογή του νέου συστήματος.

Ευθύνες νοσοκομείων και δικλείδες ασφαλείας

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε νοσοκομείο φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αδιάλειπτη παρακολούθηση των αποθεμάτων αίματος. Η παρακολούθηση αυτή αφορά τόσο τις ομάδες αίματος όσο και τα παράγωγα, εξασφαλίζοντας συνεχή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα.

Η διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης των αποθεμάτων θα ακολουθεί τρία συγκεκριμένα βήματα, τα οποία έχουν καθοριστεί λεπτομερώς. Αυτό διασφαλίζει μια τυποποιημένη και αποτελεσματική προσέγγιση σε όλα τα νοσοκομεία.

Επιπλέον, η εγκύκλιος προβλέπει μια ειδική «δικλείδα ασφαλείας» για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Ο στόχος είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση κάλυψη.

Τα νοσοκομεία διατηρούν το δικαίωμα να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους για την αναζήτηση διαθέσιμων μονάδων αίματος σε επείγουσες καταστάσεις. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία θωρακίζεται με αυστηρούς όρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και συντονισμένη διαχείριση.

Ο εποπτικός ρόλος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) αναλαμβάνει έναν σημαντικό εποπτικό ρόλο. Σε συνεργασία με την ΗΔΥΚΑ, το ΕΚΕΑ είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της ομαλής ενεργοποίησης και χρήσης των συστημάτων.

Αυτή η παρακολούθηση αφορά το σύνολο των νοσοκομείων της χώρας. Το ΕΚΕΑ έχει την υποχρέωση να αναφέρει στο Υπουργείο Υγείας τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εφαρμογή, δυσλειτουργίες των συστημάτων ή ανάγκες για επιπρόσθετη υποστήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki