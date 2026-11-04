Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά άμεση απόσυρση διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών με προσφορές Black Friday

Την άμεση απόσυρση διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες με προσφορές και εκπτώσεις, στο πλαίσιο της Black Friday, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με επιστολή του προς την εμπλεκόμενη εταιρεία, ο ΙΣΑ προειδοποιεί ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, εφόσον οι διαφημίσεις δεν αποσυρθούν άμεσα. Ο Σύλλογος τονίζει πως οι συγκεκριμένες πρακτικές παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο και αντίκεινται στην ορθή ιατρική δεοντολογία, υποβαθμίζοντας το ιατρικό λειτούργημα.

Οι διαφημίσεις που προκάλεσαν την αντίδραση του ΙΣΑ

Η εταιρεία, στην οποία απευθύνεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχει αναρτήσει διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω αυτών των διαφημίσεων, προωθούνται ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες παρουσιάζονται με προσφορές και εκπτώσεις, εκμεταλλευόμενες την περίοδο της Black Friday. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται από τον ΙΣΑ ως παραπλανητική για το κοινωνικό σύνολο, όσον αφορά την ορθή ιατρική πρακτική.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προτρέπει τους πολίτες να απευθύνονται στην πλατφόρμα της για τη λήψη ιατρικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προσφέρονται υπηρεσίες εξ αποστάσεως διάγνωσης, καθώς και η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων και πιστοποιητικών. Οι υπηρεσίες αυτές προβάλλονται ως αντικείμενο εμπορικών προσφορών, εκπτώσεων ή ακόμα και δώρων, με αφορμή την Black Friday, κάτι που ο Σύλλογος κρίνει ως απαράδεκτο.

Παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας

Στην επιστολή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει με σαφήνεια ότι οι συγκεκριμένες διαφημιστικές πρακτικές αντίκεινται ευθέως στις διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Ο Κώδικας αυτός θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν την άσκηση της ιατρικής, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ηθική της ιατρικής πράξης. Η προβολή ιατρικών υπηρεσιών ως εμπορικών προϊόντων με εκπτώσεις παραβιάζει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει επίσης ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις παραπλανούν το κοινωνικό σύνολο ως προς την ορθή ιατρική πρακτική, δημιουργώντας μια στρεβλή εικόνα για τον τρόπο παροχής ιατρικής φροντίδας. Επιπλέον, αυτές οι ενέργειες ευτελίζουν το ιατρικό λειτούργημα, υποβαθμίζοντας τον σοβαρό και υπεύθυνο χαρακτήρα του σε ένα απλό εμπορικό αντικείμενο. Η ιατρική επιστήμη και η φροντίδα της υγείας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο εμπορικών παζαριών.

Η ιατρική πράξη ως μη καταναλωτικό προϊόν

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως ένα κοινό καταναλωτικό προϊόν. Η ιατρική πράξη είναι μια σύνθετη διαδικασία που διέπεται από αυστηρούς επιστημονικούς και δεοντολογικούς κανόνες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της ιατρικής φροντίδας.

Πρωταρχικός στόχος της ιατρικής επιστήμης και του ιατρικού λειτουργήματος είναι η προστασία της υγείας των ασθενών, και όχι η εμπορική εκμετάλλευση ή το κέρδος με όρους αγοράς. Η προσέγγιση των ιατρικών υπηρεσιών ως αντικείμενο εκπτώσεων και προσφορών υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ιατρική κοινότητα και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας, καθώς και την αξιοπιστία των διαγνώσεων και των πιστοποιητικών.

Η αποφασιστική στάση του ΙΣΑ και οι νομικές συνέπειες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί την εταιρεία να αποσύρει άμεσα τις εν λόγω παράνομες διαδικτυακές διαφημίσεις. Η απαίτηση αφορά συγκεκριμένα τις διαφημίσεις που σχετίζονται με εξ αποστάσεως διάγνωση, χορήγηση γνωματεύσεων και πιστοποιητικών, καθώς και εκείνες που προβάλλουν προσφορές για ιατρικές υπηρεσίες. Η άμεση απόσυρση κρίνεται επιτακτική για την αποκατάσταση της ορθής ιατρικής πρακτικής.

Ο ΙΣΑ καθιστά σαφές ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας με το αίτημά του, θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η προειδοποίηση για προσφυγή στη δικαιοσύνη δείχνει την αποφασιστικότητα του Συλλόγου να προστατεύσει την ιατρική δεοντολογία και το κύρος του ιατρικού λειτουργήματος έναντι πρακτικών που θεωρούνται παραπλανητικές, ανήθικες και απαράδεκτες για τον χώρο της υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki