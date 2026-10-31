Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά, μέσω σωματείου-ΜΚΟ, στην τέλεση κακουργηματικών απατών και υπεξαιρέσεων σε βάρος δωρητών και παιδιών με σοβαρές ασθένειες, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Μέρος των παράνομων εσόδων, τα οποία υπερβαίνουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση, ξέπλυμα μέσω στοιχηματισμού, καθώς και για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και τη χειραγώγηση αγώνων.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ και οι συλλήψεις

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Τον συντονισμό είχε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Η μέθοδος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες, οι οποίες είχαν διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας. Υπήρχε ένα κοινό μέλος που εξασφάλιζε τη μεταξύ τους διασύνδεση. Η πρώτη υποομάδα, αποτελούμενη από τρία μέλη – έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο – είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018.

Σκοπός της συγκεκριμένης υποομάδας ήταν η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω της συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιούσαν ως όχημα ένα σωματείο – Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), μέσω του οποίου συγκεντρώνονταν χρήματα από δωρεές με το πρόσχημα της οικονομικής ενίσχυσης παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή είχαν άλλες ανάγκες.

Τα παράνομα έσοδα και η νομιμοποίησή τους

Τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπερβαίνουν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση πολυτελούς διαβίωσης των μελών της οργάνωσης. Επιπλέον, μέρος των παράνομων εσόδων διοχετευόταν σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος, κυρίως μέσω στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ένα άλλο κομμάτι των παράνομων εσόδων χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Παράλληλα, τα χρήματα αυτά φέρεται να συνέβαλαν και στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, αλλοιώνοντας τα αποτελέσματα προς όφελος της οργάνωσης.

Η έναρξη της έρευνας και οι κατηγορίες

Η αστυνομική και οικονομική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη διαφάνεια της λειτουργίας του σωματείου-ΜΚΟ. Στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προχώρησε σε εμπεριστατωμένη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα συλληφθέντα μέλη περιλαμβάνουν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, την κακουργηματική απάτη σε βάρος πολιτών-δωρητών, την κακουργηματική υπεξαίρεση σε βάρος των ωφελούμενων ερανικών δράσεων, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, τους αποδίδονται παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό, οι οποίες συνδέονται με δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Τα θύματα και οι δωρητές

Τα θύματα των απατών ήταν πολίτες-δωρητές, οι οποίοι προσέφεραν χρήματα με την πεποίθηση ότι θα βοηθούσαν παιδιά που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή είχαν άλλες ανάγκες. Ανάμεσα στους δωρητές που εξαπατήθηκαν από την οργάνωση συγκαταλέγονται καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Οι ερανικές δράσεις του σωματείου-ΜΚΟ εκμεταλλεύτηκαν την ευαισθησία του κοινού, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη εις βάρος των πραγματικών ωφελούμενων παιδιών.

Με πληροφορίες από: Enikos