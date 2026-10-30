Οι ειδικοί καταρρίπτουν μύθους για τη μακροζωία και την αντιγήρανση

Η αναζήτηση της μακροζωίας και ενός σώματος που αντιστέκεται στη φθορά έχει εξελιχθεί σε φρενίτιδα τα τελευταία χρόνια, εν μέρει και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε ουσιαστικές επιστημονικές ανακαλύψεις, ανυπόστατες διαδικτυακές υποσχέσεις και διάφορα «κόλπα» αντιγήρανσης, τα όρια συχνά θολώνουν. Δυστυχώς, πολλοί δημοφιλείς ισχυρισμοί δεν είναι μόνο ανακριβείς, αλλά ενδέχεται να είναι και επικίνδυνοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί της μακροζωίας από το Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γήρανση της Ιατρικής Σχολής Άλμπερτ Αϊνστάιν, καταρρίπτουν στους New York Times έξι μύθους που επικρατούν σχετικά με την παράταση της ζωής.

Ο πραγματικός στόχος της έρευνας για τη μακροζωία

Οι περισσότεροι ερευνητές της γήρανσης δεν έχουν ως βασικό τους στόχο την παράταση της συνολικής διάρκειας της ζωής. Αντίθετα, επιδιώκουν να παρατείνουν το διάστημα κατά το οποίο οι άνθρωποι παραμένουν υγιείς, ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «διάρκεια υγιούς ζωής». Αυτή η διάκριση είναι ουσιαστική, καθώς το ζητούμενο είναι η διατήρηση της υγείας για περισσότερα χρόνια.

Εάν η αύξηση της συνολικής διάρκειας της ζωής προκύψει ως επιπλέον αποτέλεσμα, θεωρείται θετικό, αλλά δεν αποτελεί τον κύριο στόχο. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δεν συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση των ετών καλής υγείας. Για παράδειγμα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 διαπίστωσε ότι το μέσο προσδόκιμο ζωής στις ΗΠΑ αυξήθηκε μόλις κατά περίπου έξι μήνες από το 2009 έως το 2019, ενώ το προσδόκιμο υγιούς ζωής μειώθηκε.

Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική έχει βελτιωθεί ελαφρώς στο να διατηρεί τους ανθρώπους στη ζωή, αλλά παράλληλα έχει αυξηθεί η περίοδος κατά την οποία ζουν με προβλήματα υγείας, ιδίως προς το τέλος της ζωής τους. Οι ερευνητές περιγράφουν αυτή την κατάσταση ως μια αέναη διαδικασία: μόλις αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, εμφανίζεται ένα άλλο. Καθώς αναπτύσσονται αποτελεσματικότερες θεραπείες για ασθένειες όπως ο καρκίνος και οι καρδιοπάθειες, άλλες σοβαρές παθήσεις, όπως η άνοια, γίνονται συχνότερες.

Η αλήθεια για τα συμπληρώματα και τις ουσίες

Ουσίες όπως τα πεπτίδια, η ρεσβερατρόλη, το NAD+ και η αυξητική ορμόνη, παρουσιάζονται συχνά από influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως τα «κλειδιά» για την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι καμία ουσία ή συμπλήρωμα δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων.

Αν και ορισμένες ουσίες έχουν πράγματι παρατείνει τη ζωή ποντικιών σε μελέτες, ο ανθρώπινος οργανισμός διαφέρει σημαντικά. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτομάτως στους ανθρώπους. Ένας συνηθισμένος ισχυρισμός αφορά τα χαμηλά επίπεδα του NAD+ (ένα ζωτικό συνένζυμο).

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr