Ημιμόνιμο μανικιούρ: Νέα επιστημονικά δεδομένα για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

Το ημιμόνιμο μανικιούρ έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια ως μία από τις κορυφαίες επιλογές για την περιποίηση των νυχιών, κερδίζοντας την προτίμηση πολλών γυναικών, συμπεριλαμβανομένων και των Ελληνίδων. Η ευκολία εφαρμογής του, το άμεσο στέγνωμα και η διατήρηση ενός λαμπερού και αναλλοίωτου αποτελέσματος για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, το έχουν αναδείξει σε Νο 1 στις προτιμήσεις. Παρά τη δημοφιλία του, ερωτήματα ανακύπτουν σχετικά με την υγιεινή της τακτικής χρήσης του, ιδίως όσον αφορά τις λάμπες UV και LED που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία.

Η δημοφιλία του ημιμόνιμου μανικιούρ

Πριν από αρκετά χρόνια, η μόνη διαθέσιμη επιλογή για μανικιούρ ήταν το απλό βερνίκι, το οποίο μπορούσε κανείς να εφαρμόσει και μόνος του στο σπίτι. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το ημιμόνιμο μανικιούρ έκανε την εμφάνισή του και γρήγορα απέκτησε φανατικές λάτρεις, ειδικά στην Ελλάδα.

Οι λόγοι για αυτή τη μεγάλη αποδοχή είναι πολλοί. Η ευκολία του, το γεγονός ότι στεγνώνει αμέσως και παραμένει αναλλοίωτο, λαμπερό και όμορφο για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, καθώς και η μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρώματα που προσφέρει, το καθιστούν την πρώτη επιλογή για τις γυναίκες που επιθυμούν περιποιημένα νύχια με διάρκεια.

Οι λάμπες UV και LED υπό εξέταση

Στη διαδικασία του ημιμόνιμου μανικιούρ, χρησιμοποιούνται ειδικές λάμπες UV και LED για το στέγνωμα του βερνικιού. Αυτές οι λάμπες αξιοποιούν την ακτινοβολία UVA, η οποία γενικά ταξινομείται ως καρκινογόνος και μπορεί να συμβάλει στη γήρανση του δέρματος.

Παρόλο που ο άμεσος κίνδυνος που συνδέεται με την περιστασιακή χρήση αυτών των λαμπών θεωρείται σχετικά χαμηλός, η συχνή έκθεση σε αυτή την ακτινοβολία έχει αρχίσει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα και να αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Επιστημονική έρευνα από πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Μία σημαντική επιστημονική έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, δημοσιεύτηκε το 2023 στο έγκριτο περιοδικό Nature Communications. Η μελέτη αυτή έφερε στο φως νέα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας Α που εκπέμπεται από τα στεγνωτήρια βερνικιού νυχιών UV.

Οι αρχικές αναφορές της έρευνας υποδεικνύουν ότι η μακροχρόνια χρήση αυτών των συσκευών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην επίδραση της ακτινοβολίας στη φυσιολογία και τη μεταλλαξιογένεση των κυττάρων των θηλαστικών, ένα πεδίο που μέχρι πρότινος παρέμενε ασαφές.

Τα ευρήματα της μελέτης για την κυτταρική βλάβη

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ακτινοβολία από ένα στεγνωτήριο βερνικιού νυχιών UV προκαλεί υψηλά επίπεδα δραστικών ειδών οξυγόνου. Αυτό το εύρημα είναι σύμφωνο με βλάβη 8-οξο-7,8-διυδρογουανίνης, καθώς και με μιτοχονδριακή δυσλειτουργία στα κύτταρα που εκτέθηκαν στην ακτινοβολία.

Οι ερευνητές παρατήρησαν συγκεκριμένες αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο, οι οποίες υποδηλώνουν έναν μηχανισμό βλάβης που μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία των κυττάρων και του δέρματος που εκτίθεται.

Μεταλλάξεις στο DNA και τα γονιδιώματα

Η ανάλυση των σωματικών μεταλλάξεων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης αποκάλυψε μια δοσοεξαρτώμενη αύξηση των υποκαταστάσεων C:G>A:T σε ακτινοβολημένα δείγματα. Τα μεταλλαξιογόνα πρότυπα που παρατηρήθηκαν ήταν παρόμοια με τις μεταλλαξιογόνες υπογραφές που είχαν προηγουμένως αποδοθεί σε δραστικά είδη οξυγόνου, ενισχύοντας τα ευρήματα για την κυτταρική βλάβη.

Συνοψίζοντας, η μελέτη αυτή καταδεικνύει ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα στεγνωτήρια βερνικιού νυχιών UV έχει την ικανότητα τόσο να βλάψει το DNA όσο και να χαράξει μόνιμα μεταλλάξεις στα γονιδιώματα. Αυτό παρατηρήθηκε σε πρωτογενείς εμβρυϊκούς ινοβλάστες ποντικού, ινοβλάστες ανθρώπινης ακροποσθίας και ανθρώπινα επιδερμικά κερατινοκύτταρα, υπογραμμίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις σε διάφορους τύπους κυττάρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis