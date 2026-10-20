Η κεταμίνη και οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία: Η ιστορία της Μέγκαν Χαρμς

Η Μέγκαν Χαρμς, σε ηλικία 24 ετών, προσπαθεί να αναδομήσει τη ζωή της μέσα από την απεξάρτηση, καθώς η χρήση κεταμίνης της προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ουροδόχο κύστη. Η πρώτη της επαφή με την ουσία έγινε στα 14 της χρόνια, ενώ δέκα χρόνια αργότερα, η κατάσταση της υγείας της την ανάγκασε να φορά σερβιετάκια ακράτειας. Η περίπτωση της Μέγκαν αναδεικνύει τις ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος της χρήσης κεταμίνης, καθώς φιλανθρωπικές οργανώσεις καταγράφουν απότομη αύξηση των σχετικών περιστατικών.

Η πορεία προς την εξάρτηση και οι συνέπειες

Η 24χρονη από το Φλιντ της βόρειας Ουαλίας άρχισε να χρησιμοποιεί συχνότερα κεταμίνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τότε εργαζόταν από το σπίτι ως μαθητευόμενη μηχανικός αεροναυπηγικής, λαμβάνοντας κανονικό μισθό, ενώ η τιμή της ουσίας είχε μειωθεί σημαντικά. Στη χειρότερη περίοδο, όπως περιγράφει η ίδια, έκανε χρήση «όλη μέρα, κάθε μέρα».

Η Μέγκαν πίστευε ότι η κεταμίνη καταπίεζε συμπτώματα που συνδέονταν με τη ΔΕΠΥ και την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC. Η εξάρτηση την οδήγησε να σταματήσει τη μαθητεία της. Αργότερα, έπειτα από τέσσερα χρόνια νυχτερινής εργασίας, χρησιμοποιούσε την ουσία ακόμη και τις ημέρες που δεν εργαζόταν, προκειμένου να μένει ξύπνια. Τα τελευταία δύο χρόνια υπέφερε από έντονους πόνους και δυσκολευόταν να σταθεί όρθια. «Για μια 22χρονη που φορά σερβιετάκια ακράτειας ή πάνες, χάνεται κάθε αξιοπρέπεια», δηλώνει η ίδια. Πλέον, μετά από περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες σε κέντρο αποκατάστασης, αισθάνεται σωματικά καλύτερα και αρχίζει να ξαναβρίσκει τον εαυτό της, αν και δεν γνωρίζει ακόμη την έκταση της βλάβης στην κύστη της.

Αύξηση των περιστατικών εξάρτησης

Η φιλανθρωπική οργάνωση Kaleidoscope, η οποία λειτουργεί το κέντρο αποκατάστασης Μπέρτσγουντ, καταγράφει σημαντική αύξηση των παραπομπών για απεξάρτηση από κεταμίνη. Από μόλις δύο παραπομπές το 2021, ο αριθμός τους έφτασε τις 112 από την αρχή του 2026. Περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που υποστηρίζει σήμερα η οργάνωση αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης της ουσίας, με τους περισσότερους να είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Η κεταμίνη χρησιμοποιείται στην ιατρική ως αναισθητικό, ωστόσο το 2014 ταξινομήθηκε ως ναρκωτικό κατηγορίας Β στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθιστώντας παράνομη τη μη νόμιμη χρήση, κατοχή, παρασκευή ή πώλησή της. Η παράνομη χρήση της στη χώρα εκτιμήθηκε σε περίπου 264.000 άτομα ηλικίας 16 έως 59 ετών για την περίοδο 2024-2025. Επιπλέον, όσοι αναζητούν θεραπεία για διαταραχές χρήσης κεταμίνης αυξήθηκαν δωδεκαπλάσια μέσα σε μία δεκαετία.

Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

Ο δρ Ντάρεν Κουέλτς, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας, πραγματοποιεί έρευνα σε συνεργασία με την Kaleidoscope. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις της χρόνιας και αυξανόμενης χρήσης της κεταμίνης εμφανίζονται ταχύτερα από εκείνες του αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών κατηγορίας Α. Στα προβλήματα που προκαλεί η χρήση της ουσίας περιλαμβάνονται η απώλεια μνήμης, ο χρόνιος πόνος, οι βλάβες στην κύστη και η νεφρική ανεπάρκεια.

Ένας ακόμη χρήστης, ο 25χρονος Μαρκ, περιγράφει ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ, ώστε ένιωθε πως είχε το σώμα ενός 80χρονου. Η χρήση κοκαΐνης και κεταμίνης επηρέασε την καθημερινότητά του, την αυτοπεποίθησή του και τη δυνατότητά του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr