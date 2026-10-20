Έρευνα στη Δανία συνδέει συμπτώματα υπερφαγίας με διαβήτη τύπου 2

Περίπου το 6% των ενηλίκων με διαβήτη τύπου 2 στη Δανία εμφανίζει συμπτώματα υπερφαγίας, τα οποία συνδέονται με σοβαρή παχυσαρκία, κατάθλιψη και άγχος, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 2.000 ενήλικες στη χώρα, αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης των διατροφικών διαταραχών ως σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Η μελέτη και τα ευρήματα

Η πρόσφατη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Diabetic Medicine», διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας. Στόχος της ήταν να εξετάσει τη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας (Binge Eating Disorder – BED) σε ενήλικες που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2.

Αφού αξιολογήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες περισσότερων από 2.000 ατόμων με διαβήτη, διαπιστώθηκε ότι το 2,9% παρουσίαζε ενδείξεις πιθανής διαταραχής επεισοδιακής υπερφαγίας. Επιπλέον, ένα ποσοστό 3,1% εμφάνιζε συμπτώματα που, αν και δεν πληρούσαν πλήρως τα διαγνωστικά κριτήρια, ήταν ενδεικτικά της διαταραχής. Τα άτομα που εμφάνιζαν πιθανή διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας είχαν διαγνωστεί με διαβήτη σε μικρότερη διάμεση ηλικία, περίπου στα 52 έτη, σε σύγκριση με τα 60 έτη για όσους δεν παρουσίαζαν τέτοια συμπτώματα.

Η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας

Η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση ασυνήθιστα μεγάλης ποσότητας τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό συνοδεύεται από την αίσθηση ότι το άτομο δεν μπορεί να σταματήσει ή να ελέγξει την ποσότητα του φαγητού που καταναλώνει. Τα επεισόδια αυτά συχνά προκαλούν αισθήματα ενοχής ή ντροπής σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες του ατόμου.

Οι διατροφικές διαταραχές, όπως η νευρική ανορεξία, η βουλιμία ή η διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, αποτελούν σοβαρές διαταραχές ψυχικής υγείας. Η αντιμετώπισή τους απαιτεί ιατρική παρακολούθηση και διατροφική συμβουλευτική, καθώς συχνά αντιμετωπίζονται από την κοινωνία ως απλή έλλειψη αυτοπειθαρχίας ή ως ιδιότροπες διατροφικές συνήθειες.

Το παγκόσμιο πρόβλημα του διαβήτη τύπου 2

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί ένα μείζον παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, με τον επιπολασμό του να έχει αυξηθεί από 3,09% σε 6,11% μεταξύ του 1990 και του 2021. Υπολογίζεται ότι σήμερα 589 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με διαβήτη, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες, με ορισμένες προβλέψεις να κάνουν λόγο για 853 εκατομμύρια ασθενείς έως το 2050.

Οι επιπτώσεις της νόσου δεν περιορίζονται μόνο στις σωματικές εκδηλώσεις, όπως τα αυξημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ή ο υψηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ψυχολογικό φορτίο μπορεί να είναι εξίσου δύσκολο, καθώς η κατάθλιψη επηρεάζει έως και το 25% των ατόμων με διαβήτη τύπου 2. Οι διατροφικές διαταραχές προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος, με τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας να εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με διαβήτη σε σύγκριση με όσους δεν πάσχουν από τη νόσο. Προηγούμενες μελέτες που έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των δύο καταστάσεων έχουν καταλήξει σε σημαντικά διαφορετικά ποσοστά, που κυμαίνονται από 2,5% έως 29,6%.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr