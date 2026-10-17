Οι νέες θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ είναι πλέον διαθέσιμες στην Ελλάδα

Η δυνατότητα επιβράδυνσης της νόσου Αλτσχάιμερ μέσω νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων αποτελεί πλέον πραγματικότητα και για τη χώρα μας. Τον τελευταίο χρόνο, τουλάχιστον 35 ασθενείς στην Ελλάδα λαμβάνουν ήδη ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα σε εξειδικευμένα νοσοκομεία. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο μπορεί να αναχαιτίσει σε σημαντικό βαθμό την γνωστική και λειτουργική επιδείνωση σε επιλεγμένους ασθενείς.

Οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τα πρώτα δεδομένα

Οι νέες θεραπείες προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για τους ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ. Η νευρολόγος-ψυχίατρος Παρασκευή Σακκά, η οποία είναι πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Πρακτορείο FM ότι δεν πρόκειται για πανάκεια ούτε για οριστική θεραπεία της νόσου.

Ωστόσο, η ίδια τόνισε ότι είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που αξίζει να εξετάζεται η χορήγησή της σε ασθενείς οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασθενείς να είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τους πιθανούς κινδύνους, έπειτα από πλήρη και αναλυτική ενημέρωση.

Ποιοι ασθενείς μπορούν να λάβουν τις νέες θεραπείες

Η διακεκριμένη νευρολόγος εξηγεί ότι οι νέες δυνατότητες ανοίγονται κυρίως για τους ασθενείς που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της νόσου. Παράλληλα, διευκρινίζει και ποιες κατηγορίες ασθενών αποκλείονται από τις νέες θεραπείες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται.

Η χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος αφορά επιλεγμένους ασθενείς, όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της αξιολόγησης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά από τους ειδικούς.

Πότε η εξασθένηση της μνήμης απαιτεί ιατρική βοήθεια

Η Παρασκευή Σακκά παρείχε επίσης πρακτικές οδηγίες σχετικά με το πότε η εξασθένηση της μνήμης πρέπει να κινητοποιεί έναν άνθρωπο ή την οικογένειά του για να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Όπως εξήγησε, όλοι οι άνθρωποι ξεχνούν λίγο περισσότερο καθώς μεγαλώνουν, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό.

Η έκπτωση της μνήμης πρέπει να αποτελέσει αιτία ανησυχίας και να οδηγήσει σε αναζήτηση ειδικού όταν επηρεάζει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Δεν χρειάζεται κινητοποίηση όταν κάποιος ξεχνά απλώς κάποια ονόματα, γενικές πληροφορίες ή γεγονότα, αλλά όταν αυτές οι ξεχασιάρικες συμπεριφορές αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Το δίκτυο των εξειδικευμένων ιατρείων μνήμης

Για την αναζήτηση βοήθειας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, ιδανικά σε ένα ιατρείο μνήμης. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 37 εξειδικευμένα δημόσια ιατρεία μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτά βρίσκονται σε πανεπιστημιακά και γενικά νοσοκομεία, καθώς και σε Κέντρα Ημέρας για την Άνοια.

Επιπλέον, τρία ιατρεία μνήμης λειτουργούν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξειδικευμένο ιατρείο μνήμης σε κοντινή απόσταση, οι ασθενείς ή οι οικογένειές τους μπορούν να απευθυνθούν στον νευρολόγο ή στον ψυχίατρο της περιοχής τους για αρχική αξιολόγηση και καθοδήγηση.

Ενίσχυση των δομών υποστήριξης για την άνοια

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ασθενών με άνοια και των οικογενειών τους, η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του δικτύου δομών. Συγκεκριμένα, αναμένεται να λειτουργήσουν τους επόμενους μήνες 19 νέα Κέντρα Ημέρας, τα οποία θα συμβάλουν στην παροχή φροντίδας και υποστήριξης.

Αυτή η επέκταση του δικτύου δομών για την άνοια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς η νόσος Αλτσχάιμερ, ως η κυριότερη μορφή άνοιας, είναι σήμερα ιδιαίτερα συχνή μεταξύ των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Topontiki