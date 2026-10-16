Εξατομικευμένες προθέσεις γόνατος: Η ιατρική τεχνολογία επαναπροσδιορίζει την αρθροπλαστική

Η ιατρική τεχνολογία έχει επιφέρει έναν επαναπροσδιορισμό στη χειρουργική αντικατάσταση των αρθρώσεων, καθώς οι εξατομικευμένες και τρισδιάστατα εκτυπωμένες προθέσεις κερδίζουν διαρκώς έδαφος στη διεθνή ορθοπαιδική κοινότητα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της προχωρημένης φθοράς του γόνατος, προσφέροντας νέες προοπτικές στους ασθενείς.

Η συμβατική μέθοδος και οι περιορισμοί της

Μέχρι πρόσφατα, ο καθιερωμένος τρόπος αντιμετώπισης της προχωρημένης φθοράς του γόνατος βασιζόταν στη συμβατική μέθοδο. Κατά τη διαδικασία αυτή, αφαιρούνταν τα κατεστραμμένα τμήματα του οστού και αντικαθίσταντο με μεταλλικά και πλαστικά εμφυτεύματα. Τα εμφυτεύματα αυτά διατίθενται σε μια προκαθορισμένη σειρά τυποποιημένων μεγεθών του εμπορίου.

Ωστόσο, η στατιστική δείχνει ότι περίπου ένας στους πέντε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτή την κλασική διαδικασία εκφράζει κάποιου βαθμού δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια αυτή οφείλεται κυρίως σε ανατομικούς συμβιβασμούς και στην αίσθηση ενός «ξένου σώματος» στην άρθρωση, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο προσαρμοσμένες λύσεις.

Η στροφή στην εξατομικευμένη αρθροπλαστική

Το κλινικό κενό που δημιουργείται από τους περιορισμούς των συμβατικών εμφυτευμάτων έρχεται να καλύψει η σύγχρονη στροφή προς την εξατομικευμένη αρθροπλαστική. Πρόκειται για μια προσέγγιση όπου το εμφύτευμα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά για να αντικατοπτρίζει τη μοναδική ανατομία του κάθε ασθενούς.

Αυτή η custom-made προσέγγιση επιτρέπει την ακριβέστερη προσαρμογή του εμφυτεύματος, μειώνοντας τις πιθανότητες ανατομικών συμβιβασμών και την αίσθηση του «ξένου σώματος». Οι τρισδιάστατα εκτυπωμένες προθέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο αυτής της καινοτόμου μεθόδου, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Η οστεοαρθρίτιδα: Μια παγκόσμια πρόκληση

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την κύρια αιτία υποβολής σε αρθροπλαστική γόνατος. Η συγκεκριμένη πάθηση συνιστά μια παγκόσμια υγειονομική πρόκληση, καθώς επηρεάζει περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Επιπλέον, η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί την κύρια αιτία σοβαρού περιορισμού της κινητικότητας. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, η κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας έχουν οδηγήσει σε έκρηξη των περιστατικών. Ως αποτέλεσμα, διενεργούνται πλέον πάνω από 2,8 εκατομμύρια ολικές αρθροπλαστικές στο γόνατο κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι εξηγήσεις του δρ. Βασίλειου Σακελλαρίου

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός, επικεφαλής του Τμήματος Επανορθωτικής & Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Ισχίου – Γόνατος της Osteon Orthopedic & Spine Clinic, δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου, σημειώνει ότι τα συμβατικά εμφυτεύματα του εμπορίου σχεδιάζονται με βάση τον ανατομικό μέσο όρο του πληθυσμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν τις μοναδικές ανατομικές ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή.

Αυτή η αναντιστοιχία είναι πιθανό να οδηγήσει στο φαινόμενο της προεξοχής του υλικού, γνωστό ως implant overhang. Στην περίπτωση αυτή, το μεταλλικό τμήμα ξεπερνά τα όρια του οστού κατά τρία ή περισσότερα χιλιοστά, προκαλώντας επώδυνη πρόσκρουση και ερεθισμό των γύρω μαλακών ιστών και των συνδέσμων. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, μπορεί να επιλεγεί ένα μικρότερο μέγεθος εμφυτεύματος, το οποίο όμως αφήνει ακάλυπτες περιοχές του κομμένου οστού, μια κατάσταση που ονομάζεται undercoverage. Αυτό το γεγονός ενδεχομένως να γίνει αιτία καθίζησης του εμφυτεύματος στο μέλλον.

Επιπλέον, ο δρ. Σακελλαρίου αναφέρει πως τα τυποποιημένα μεγέθη προκαλούν συχνά «υπερπλήρωση» της άρθρωσης και ανώμαλη κινηματική. Αυτό αλλοιώνει τη φυσιολογική τροχιά της επιγονατίδας και προκαλεί αίσθηση αστάθειας ή δυσκαμψίας κατά το λύγισμα του γόνατος, αναδεικνύοντας περαιτέρω την ανάγκη για εξατομικευμένες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki