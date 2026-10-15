Ακυρώνονται χειρουργεία στο Θριάσιο νοσοκομείο λόγω έλλειψης αίματος

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), αναφέροντας την αναβολή όλων των προγραμματισμένων χειρουργείων στο Θριάσιο νοσοκομείο. Η απόφαση αυτή οφείλεται στα εξαιρετικά περιορισμένα αποθέματα αίματος που διαθέτει το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε από προβλήματα στην αποστολή αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Η καταγγελία της ΟΕΝΓΕ για τις αναβολές

Η ΟΕΝΓΕ, μέσω του προέδρου της και γιατρού του Θριάσιου, Γιάννη Γαλανόπουλου, έκανε γνωστό ότι για σήμερα ακυρώνονται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο. Ο λόγος είναι η αδυναμία υποστήριξης αυτών των επεμβάσεων από την αιμοδοσία, καθώς δεν έχει γίνει αποστολή αίματος από το ΕΚΕΑ. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως πολύ σοβαρή.

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση και ταλαιπωρία στους ασθενείς του νοσοκομείου. Ζητάει άμεσες απαντήσεις και ενέργειες από το υπουργείο Υγείας για την επίλυση του ζητήματος, καθώς και τη διασφάλιση της άμεσης και κατά προτεραιότητα διευθέτησης των ακυρωθέντων χειρουργείων.

Το πρόβλημα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Τα προβλήματα στην αποστολή αίματος, που οδήγησαν στην ακύρωση των χειρουργείων, έχουν δημιουργηθεί λόγω μιας αλλαγής λογισμικού στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Αυτή η αλλαγή, σύμφωνα με την πληροφόρηση που επικαλείται η ΟΕΝΓΕ, έχει ως αποτέλεσμα το ΕΚΕΑ να αδυνατεί να σημάνει τις μονάδες αίματος και τους παραγωγούς του αίματος. Αυτό καθιστά αδύνατη την ασφαλή χορήγηση αίματος στους ασθενείς.

Η δυσλειτουργία αυτή έχει άμεσες επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση του Θριάσιου. Η αδυναμία του ΕΚΕΑ να διεκπεραιώσει σωστά τις διαδικασίες σήμανσης των μονάδων αίματος δημιουργεί ένα κενό στην αλυσίδα εφοδιασμού, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών που χρήζουν μεταγγίσεων ή χειρουργικών επεμβάσεων.

Οι συνέπειες για τους ασθενείς και την εφημερία

Η ακύρωση των χειρουργικών επεμβάσεων δημιουργεί αφάνταστη ταλαιπωρία για τους ασθενείς που είχαν τακτικά προγραμματισμένα περιστατικά. Πολλοί από αυτούς έχουν προετοιμαστεί για την επέμβαση, ενώ η αναβολή συνεπάγεται νέα αναμονή και αβεβαιότητα για την υγεία τους. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τους και την πρόσβασή τους σε απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή ενέχει εν δυνάμει κίνδυνο για άλλους ασθενείς, οι οποίοι πιθανόν να χρειαστούν μεγάλες ποσότητες αίματος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τραυματίες ή ασθενείς με επείγουσες αιμορραγίες, για τους οποίους η άμεση πρόσβαση σε αίμα είναι ζωτικής σημασίας. Το Θριάσιο νοσοκομείο ξεκινάει γενική εφημερία με τα λιγοστά αποθέματα της αιμοδοσίας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Το αίτημα προς το υπουργείο Υγείας

Αντιμέτωπη με αυτή τη σοβαρή κατάσταση, η ΟΕΝΓΕ ζητάει από το υπουργείο Υγείας να δώσει άμεσες απαντήσεις και να προβεί σε τάχιστες ενέργειες για την επίλυση του ζητήματος. Η Ομοσπονδία θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή λειτουργία του ΕΚΕΑ και η απρόσκοπτη αποστολή αίματος στα νοσοκομεία.

Πέρα από την άμεση επίλυση του προβλήματος, η ΟΕΝΓΕ ζητάει επίσης να εξασφαλιστεί ότι τα χειρουργεία της λίστας που ακυρώνονται θα διευθετηθούν άμεσα και κατά προτεραιότητα. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των ασθενών και να διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Reader