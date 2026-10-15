Μεγάλη έξαρση της COVID-19 στην Ελλάδα: Αύξηση 1.050% στα αντιιικά φάρμακα

Μεγάλη έξαρση στα κρούσματα της COVID-19 καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, την ώρα που πολλοί πολίτες δεν υποψιάζονται πλέον ότι τα συμπτώματα μιας απλής ίωσης ενδέχεται να κρύβουν λοίμωξη από τον κορονοϊό. Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην αυξημένη ζήτηση αντιιικών φαρμάκων.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον επικίνδυνο εφησυχασμό και τις χαμένες ευκαιρίες έγκαιρης θεραπείας, καθώς οι καθυστερημένες διαγνώσεις οδηγούν σε αυξημένες νοσηλείες.

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων και ζήτησης αντιιικών

Η ζήτηση των αντιιικών φαρμάκων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Ενδεικτικά, από περίπου 10 συνταγές ημερησίως στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο αριθμός τους έφτασε τις 115 την Τετάρτη (14.10.202026).

Αυτή η μεταβολή αντιστοιχεί σε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 1.050% μέσα σε ενάμιση μήνα, γεγονός που υπογραμμίζει την έξαρση της νόσους στην κοινότητα.

Ο κώδωνας του κινδύνου από τον καθηγητή Λουκίδη

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Στέλιος Λουκίδης, διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του «Αττικόν» και επικεφαλής της επιστημονικής επιτροπής που εγκρίνει τη χορήγηση αντιιικών στα νοσοκομεία όλης της χώρας, μίλησε για τα αυξανόμενα κρούσματα της COVID-19.

Ο κ. Λουκίδης διαπιστώνει έναν επικίνδυνο εφησυχασμό μεταξύ των πολιτών, ο οποίος οδηγεί σε καθυστερημένα test-COVID και, κατά συνέπεια, σε χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη θεραπεία. Παράλληλα, οι νέες νοσηλείες στο «Αττικόν» παρουσιάζουν αύξηση.

Τα συμπτώματα και η δυσκολία διάκρισης

Σύμφωνα με τον καθηγητή, κατά τη διάρκεια εφημερίας στο «Αττικόν», έγιναν εισαγωγές τόσο περιστατικών γρίπης όσο και COVID-19. Τα συμπτώματα της COVID-19 παραμένουν τα ίδια, περιλαμβάνοντας πυρετό, ρινίτιδα και καταβολή, δηλαδή τα «κλασικά» συμπτώματα μιας ίωσης.

Αυτή η ομοιότητα καθιστά δύσκολο για τον κόσμο να ξεχωρίσει τι ακριβώς έχει. Μάλιστα, όπως φάνηκε, πολλοί από τους ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία δεν είχαν καν σκεφτεί το ενδεχόμενο του κορονοϊού, καθώς είχαν συμπτώματα για 3-4 ημέρες πριν τη διάγνωση.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας

Ο κ. Λουκίδης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση δράση με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. «Πρέπει να γίνει μια υπενθύμιση σε όλους μας. Και σε μένα που είμαι γιατρός και στον κόσμο. Με τα πρώτα συμπτώματα να κάνουμε άμεσα ένα self test ή να πηγαίνουμε σε ένα Κέντρο Υγείας ή ιατρείο να μας ελέγχουν. Ας το κάνουμε γρήγορα», δήλωσε.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, καθώς επιτρέπει την αξιολόγηση και τη χορήγηση αντιιικής θεραπείας μέσα στα πρώτα 24ωρα. Ο ειδικός τόνισε ότι υπάρχουν φάρμακα, όπως το Tamiflu για τη γρίπη και τα ειδικά αντιιικά για την COVID-19, τα οποία μπορούν να προλάβουν τις βαριές καταστάσεις και να μειώσουν τις νοσηλείες. «Κανένας δεν σκέφτηκε σε αυτές τις νοσηλείες να δώσει αντιιικά νωρίς. Και γι’ αυτό θέλει υπενθύμιση», πρόσθεσε.

Αναμενόμενη η έξαρση για τους επιστήμονες

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ανέφερε ότι η αύξηση των κρουσμάτων, η οποία προς το παρόν καταγράφεται επίσημα από τον Οργανισμό ως «μικρή», ήταν ωστόσο αναμενόμενη για τους επιστήμονες. Η τάση αυτή είχε φανεί μέρες πριν την επίσημη καταγραφή της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki