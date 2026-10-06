Η ιλαρά επιστρέφει στις ΗΠΑ με πάνω από 1.000 κρούσματα στην Πενσιλβάνια και πέντε θανάτους

Η πτώση των εμβολιασμών επιτρέπει σε μια ασθένεια που θεωρούνταν εξαλειμμένη να επιστρέψει με ανησυχητική ένταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα εξαιρετικά ανησυχητικό ορόσημο κατέγραψαν οι ΗΠΑ, καθώς η έξαρση της ιλαράς στην Πενσιλβάνια ξεπέρασε τα 1.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε αμερικανική επιδημική έξαρση εδώ και 35 χρόνια. Οι πολιτειακές αρχές έχουν αναφέρει πέντε θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά.

Η ανησυχητική έξαρση στην Πενσιλβάνια

Σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών αρχών, έχουν καταγραφεί 1.004 κρούσματα σε 39 κομητείες της Πενσιλβάνια. Η κατάσταση οδήγησε στη νοσηλεία σχεδόν 200 ανθρώπων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επιδημικής έξαρσης. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Πενσιλβάνια αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία 35 χρόνια σε αμερικανικό έδαφος.

Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων, καθώς οι πολιτειακές αρχές έχουν αναφέρει πέντε θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ενήλικοι, γεγονός που αναδεικνύει ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά τα σημερινά ποσοστά εμβολιασμού των παιδιών, αλλά και κενά ανοσοποίησης που έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στον πληθυσμό.

Από την εξάλειψη στην υποχώρηση της ανοσίας

Η σημερινή εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν συγκριθεί με όσα είχαν επιτύχει οι ΗΠΑ πριν από περίπου ένα τέταρτο του αιώνα. Το 2000, η χώρα είχε ανακοινώσει την εξάλειψη της ενδημικής μετάδοσης της ιλαράς. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των υψηλών ποσοστών εμβολιασμού που είχαν περιορίσει δραστικά την κυκλοφορία του ιού.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η εικόνα έχει αντιστραφεί. Η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης έχει δημιουργήσει ξανά θύλακες ευάλωτου πληθυσμού, στους οποίους ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα. Στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, η ασθένεια εξαπλώνεται μεταξύ κοινοτήτων όπου παιδιά αλλά και ενήλικοι έχουν μείνει για χρόνια χωρίς τις δύο δόσεις του εμβολίου που απαιτούνται για αξιόπιστη προστασία.

Εθνική διάσταση και ιστορικά δεδομένα

Η έξαρση στην Πενσιλβάνια δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Σημαντικές επιδημικές εστίες έχουν εμφανιστεί και σε άλλες αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Γιούτα και η Νότια Καρολίνα, ενισχύοντας τις ανησυχίες των ειδικών για μια γενικότερη υποχώρηση της προστασίας του πληθυσμού απέναντι στην ασθένεια. Το πρόβλημα έχει πλέον εθνικές διαστάσεις.

Οι ΗΠΑ διανύουν τη χειρότερη χρονιά για την ιλαρά από το 1991, με σχεδόν 3.900 κρούσματα να έχουν αναφερθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική, καθώς η προηγούμενη μεγάλη έξαρση στην Πενσιλβάνια είχε καταγραφεί στη Φιλαδέλφεια το 1991, όταν μολύνθηκαν περίπου 1.400 άνθρωποι και εννέα έχασαν τη ζωή τους.

Η ιδιαίτερα μεταδοτική φύση της ιλαράς

Η ιλαρά συγκαταλέγεται στις πλέον μεταδοτικές λοιμώδεις ασθένειες. Ο ιός μεταδίδεται μέσω του αέρα όταν ένας ασθενής αναπνέει, βήχει ή φτερνίζεται. Μάλιστα, ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα ενός χώρου για έως και δύο ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης.

Σύμφωνα με το CDC, έως και εννέα στους δέκα ανθρώπους που δεν διαθέτουν ανοσία μπορεί να μολυνθούν εάν εκτεθούν στον ιό. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για υψηλά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, προκειμένου να διατηρηθεί η συλλογική ανοσία και να προστατευθεί ο πληθυσμός από την εξάπλωση της ασθένειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki