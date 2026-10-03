Έρευνα 15 χρόνων συνδέει την κατανάλωση αυγών με χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Μια σημαντική νέα μελέτη, η οποία διήρκεσε περισσότερα από 15 χρόνια και παρακολούθησε σχεδόν 40.000 ενηλίκους, έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη διατροφή και την υγεία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι όσοι καταναλώνουν αυγά τακτικά έχουν αισθητά χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η διατροφική αυτή συνήθεια ξεχώρισε για τα οφέλη της, τα οποία αποδίδονται σε ένα πολύτιμο θρεπτικό συστατικό που βρίσκεται στα αυγά, τη χολίνη, αλλά και σε άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν τον εγκέφαλο.

Η νέα έρευνα και τα ευρήματά της

Οι ερευνητές, στο πλαίσιο της μελέτης Adventist Health Study-2, θέλησαν να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της τακτικής κατανάλωσης αυγών και του κινδύνου άνοιας μακροπρόθεσμα. Για τον σκοπό αυτό, ανέλυσαν δεδομένα από 39.782 ενήλικες, παρακολουθώντας τις διατροφικές τους συνήθειες και την εξέλιξη της υγείας τους για ένα διάστημα που έφτασε κατά μέσο όρο τα 15,6 έτη.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα με την οποία έτρωγαν αυγά, ενώ οι επιστήμονες κατέγραφαν ποιοι από αυτούς εμφάνισαν τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η αρχική τους υπόθεση ήταν ότι η κατανάλωση αυγών θα συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε χολίνη.

Ο ρόλος της χολίνης στη λειτουργία του εγκεφάλου

Η χολίνη αποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ορθή λειτουργία του εγκεφάλου. Είναι πρόδρομη ουσία της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που είναι απαραίτητος για τη μνήμη και τη μάθηση.

Επιπλέον, η χολίνη συμβάλλει στη διατήρηση της δομικής ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών. Τα αυγά θεωρούνται μία από τις πλουσιότερες και πιο αποδοτικές διατροφικές πηγές χολίνης, καθώς το συγκεκριμένο συστατικό δεν βρίσκεται σε αφθονία σε πολλές άλλες τροφές.

Σημαντική μείωση κινδύνου με την τακτική κατανάλωση

Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν σαφή: όσο πιο συχνά οι συμμετέχοντες κατανάλωναν αυγά, τόσο χαμηλότερος ήταν ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, όσοι έτρωγαν αυγά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα είχαν έως και 27% χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, σε σύγκριση με εκείνους που τα κατανάλωναν σπάνια ή ποτέ.

Ακόμη και η περιορισμένη κατανάλωση, της τάξης του ενός έως τριών αυγών τον μήνα, συσχετίστηκε με κάποιο βαθμό μείωσης του κινδύνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους στη διατροφή.

Άλλα θρεπτικά συστατικά των αυγών για τον εγκέφαλο

Πέρα από τη χολίνη, τα αυγά προσφέρουν και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι ευεργετικά για τον εγκέφαλο. Περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, οι οποίες είναι αντιοξειδωτικές ουσίες που συσσωρεύονται στον εγκεφαλικό ιστό, παρέχοντας προστασία.

Επιπλέον, τα αυγά είναι πηγή βιταμίνης Β12, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των νεύρων, καθώς και σεληνίου, ενός ιχνοστοιχείου που ενισχύει την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού. Όλα αυτά τα συστατικά συμβάλλουν στην υποστήριξη της συνολικής υγείας και λειτουργίας του εγκεφάλου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr