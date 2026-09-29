Διατροφή: Πέντε τροφές που «προστατεύουν» την καρδιά και ρίχνουν τη χοληστερόλη

Η καρδιαγγειακή υγεία αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο για τη συνολική ευεξία και τη μακροζωία του ανθρώπινου οργανισμού. Ωστόσο, η καρδιά απειλείται συχνά από διάφορες παθήσεις, πολλές εκ των οποίων συνδέονται με λανθασμένες επιλογές στον τρόπο ζωής. Μία από τις πιο κοινές και επικίνδυνες καταστάσεις είναι η υψηλή χοληστερόλη, ιδίως η «κακή» LDL, η οποία συμβάλλει στη συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες.

Σύμφωνα με τη δρ. Elizabeth Clodas, καρδιολόγο και ιδρύτρια της Preventive Cardiology Clinic, πριν κάποιος αναζητήσει φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση της υψηλής χοληστερόλης, είναι σημαντικό να εξετάσει τις διατροφικές του συνήθειες. Η ειδικός υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο της διατροφής στη διατήρηση των φυσιολογικών τιμών χοληστερόλης.

Μικρές αλλαγές με θεαματικά αποτελέσματα

Η δρ. Clodas συστήνει την έναρξη με μικρές και απλές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν θεαματικά αποτελέσματα στη ρύθμιση της χοληστερόλης. Αυτές οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές όσον αφορά τη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης.

Η ειδικός προτείνει την προσθήκη πέντε συγκεκριμένων, εύκολων και οικονομικών τροφών, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Αυτές οι τροφές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, μπορούν να αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς μια πιο υγιεινή διατροφή.

Τα αμύγδαλα και οι εναλλακτικοί ξηροί καρποί

Μία από τις τροφές που ξεχωρίζουν είναι τα αμύγδαλα. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2018 έδειξε ότι η κατανάλωση αμυγδάλων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της LDL χοληστερόλης. Παράλληλα, τα αμύγδαλα συμβάλλουν στη διατήρηση ή ακόμη και στην αύξηση της HDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «καλής» χοληστερόλης.

Η HDL χοληστερόλη είναι σημαντική, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση άλλων, βλαβερών μορφών χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος. Για όσους δεν προτιμούν τα αμύγδαλα, υπάρχουν και άλλες επιλογές ξηρών καρπών, όπως τα φουντούκια, τα καρύδια ή τα φιστίκια Αιγίνης, τα οποία έχουν επίσης αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στον οργανισμό.

Η συμβολή του μπρόκολου και άλλων λαχανικών

Πλήθος επιστημονικών μελετών έχει αναδείξει τη στενή σχέση μεταξύ της καρδιαγγειακής υγείας και μιας διατροφής πλούσιας σε λαχανικά. Μεταξύ αυτών, το μπρόκολο κατέχει ξεχωριστή θέση λόγω των σημαντικών οφελών του.

Το μπρόκολο είναι ένα λαχανικό ιδιαίτερα πλούσιο σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια μείωσης της υψηλής χοληστερόλης. Η συστηματική του κατανάλωση εντάσσεται στις διατροφικές συστάσεις για την προστασία της καρδιάς.

Εξίσως σημαντικά για τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης είναι και άλλα λαχανικά, όπως το σπανάκι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το λάχανο. Όλα αυτά τα λαχανικά παρέχουν μια ευρεία ποικιλία βιταμινών και αντιοξειδωτικών συστατικών, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη ρύθμιση των επιπέδων της «κακής» χοληστερόλης και τη γενικότερη ενίσχυση της καρδιαγγειακής λειτουργίας.

Η βρώμη ως ασπίδα κατά της χοληστερόλης

Τέλος, η βρώμη αποτελεί μία ακόμη τροφή με ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιαγγειακή υγεία. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών ινών, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της χοληστερόλης.

Οι διαλυτές ίνες της βρώμης λειτουργούν μειώνοντας την απορρόφηση της χοληστερόλης στο πεπτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση των επιπέδων χοληστερόλης σε φυσιολογικά όρια, προστατεύοντας έτσι την καρδιά από πιθανές παθήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki