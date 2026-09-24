Ιός του Δυτικού Νείλου: Ο ΕΟΔΥ καταγράφει 99 περιοχές στο «κόκκινο»

Η γεωγραφική διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρύτατη, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στην κατάρτιση μιας λίστας με περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τουλάχιστον 99 Δήμοι της Ελλάδας βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρή απειλή από τον ιό, χαρακτηριζόμενοι ως «επηρεαζόμενοι» ή «υψηλού κινδύνου».

Η κατάταξη αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και έχει ως στόχο την ενίσχυση των μέτρων προστασίας και επιτήρησης.

Η λίστα του ΕΟΔΥ και τα κριτήρια αξιολόγησης

Η λίστα των Δήμων που θεωρούνται «επηρεαζόμενοι» ή «υψηλού κινδύνου» καταρτίστηκε από τον ΕΟΔΥ έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση. Για τη σύνταξή της, ελήφθησαν υπόψη τα διαθέσιμα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα.

Επιπλέον, συνυπολογίστηκαν τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών, καθώς και ιστορικά στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία του ιού σε αυτές τις περιοχές.

Δήμοι «επηρεαζόμενοι» και «υψηλού κινδύνου»

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι Δήμοι που χαρακτηρίζονται ως «επηρεαζόμενοι» είναι εκείνοι στους οποίους έχει καταγραφεί πρόσφατα τουλάχιστον ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε άνθρωπο. Αυτό αφορά την περίοδο μετάδοσης του 2026.

Αντιθέτως, στους Δήμους που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» δεν έχει καταγραφεί ανθρώπινο κρούσμα κατά την τρέχουσα περίοδο. Ωστόσο, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας του ΕΟΔΥ έχει συνδυάσει παράγοντες που υποδεικνύουν κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης. Μεταξύ των παραγόντων αυτών συγκαταλέγονται η γειτνίαση με ήδη επηρεαζόμενες περιοχές, τα τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία για την κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

Σκοπός της κατάταξης και μέτρα ασφαλείας

Ο ΕΟΔΥ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη κατάταξη των Δήμων εξυπηρετεί τους σκοπούς της ασφάλειας του αίματος και της αιμοεπαγρύπνησης. Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα.

Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω μετάγγισης, ενισχύοντας έτσι την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συστάσεις για ατομική προστασία

Τέλος, ο ΕΟΔΥ συστήνει τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύσταση αυτή ισχύει καθ’ όλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οι περιοχές στις οποίες θα εμφανιστούν κρούσματα δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για γενική επαγρύπνηση και προστασία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr