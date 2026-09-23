Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας προειδοποιεί για τη σωστή χρήση βιταμινών και συμπληρωμάτων

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απηύθυνε προειδοποίηση προς το κοινό σχετικά με την ορθή χρήση βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής. Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται πάντοτε σε τεκμηριωμένες ιατρικές έρευνες και μελέτες. Έρχεται με αφορμή την έναρξη της χειμερινής περιόδου, καθώς και μετά από πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τη δημοσιοποίηση της χρησιμοποίησης διαφόρων «εναλλακτικών» σκευασμάτων για λόγους υγείας.

Ενδοφλέβιες εγχύσεις και κίνδυνοι

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας διευκρινίζει ότι οι ενδοφλέβιες εγχύσεις βιταμινών ή τα κοκτέιλ ευεξίας δεν αποτελούν συμπληρώματα διατροφής, βάσει των κανονισμών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Συνεπώς, η διάθεση και η χορήγησή τους χωρίς την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου είναι παράνομη.

Επισημαίνεται ότι κάθε ενέσιμη ή ενδοφλέβια πράξη πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Αυτό πρέπει να γίνεται σε αδειοδοτημένους χώρους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αντίθετα, η χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων εκτός του νόμιμου πλαισίου ενέχει εγγενείς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Αυτοί περιλαμβάνουν λοιμώξεις που προκύπτουν από τη χρήση μη στείρων (αποστειρωμένων) προϊόντων, αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις, τοπικές ή συστηματικές επιπλοκές στον οργανισμό, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση μη ελεγμένων δραστικών ουσιών, προσμείξεων ή υπερδοσολογίας βιταμινών.

Προσοχή σε μη εγκεκριμένα σκευάσματα

Κινδύνους, όμως, ενέχει και η χορήγηση και η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων, τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτά τα προϊόντα διακινούνται συχνά διαδικτυακά, χωρίς να έχει γίνει, σε πολλές περιπτώσεις, προηγούμενη γνωστοποίηση στον ΕΟΦ.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα στερούνται ελέγχου τόσο για τη σύνθεσή τους όσο και για την πιθανή παρουσία τυχόν απαγορευμένων ή επικίνδυνων ουσιών. Επιπλέον, ενδέχεται να επηρεάσουν τη δράση άλλων φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής, όπως για παράδειγμα τα αντιπηκτικά ή τα ανοσοκατασταλτικά, δημιουργώντας πιθανώς σοβαρές αλληλεπιδράσεις.

Η αλόγιστη χρήση και οι υπερδοσολογίες

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας τονίζει ότι η χορήγηση σκευασμάτων πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού και ιδανικά μετά από ιατρική καθοδήγηση. Η αλόγιστη χρήση ή οι υπερδοσολογίες, γνωστές και ως mega-dosing, δεν προσφέρουν επιπλέον προστασία και μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία μας, αντί να την ωφελήσουν.

Ειδικότερα, η λήψη βιταμινών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τη Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση (RDA) δεν εξασφαλίζει «σούπερ» ανοσία, όπως συχνά πιστεύεται. Στην περίπτωση των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως οι βιταμίνες Α, D, E και K, η υπερβολική λήψη μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα, με αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό.

Πότε είναι ωφέλιμα τα συμπληρώματα

Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα και διεθνείς φορείς, τα σκευάσματα και τα συμπληρώματα διατροφής λειτουργούν κυρίως διορθωτικά. Προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ελλείψεις στον οργανισμό, και η χρήση τους πρέπει να είναι στοχευμένη.

Τι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα σκευάσματα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας επισημαίνει με έμφαση ότι κανένα σκεύασμα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από έναν επαρκή ύπνο. Ομοίως, δεν αντικαθιστούν την ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή, την τακτική σωματική άσκηση και τους συνιστώμενους εμβολιασμούς, τα οποία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη διατήρηση της καλής υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki