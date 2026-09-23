Η μυϊκή δύναμη «ασπίδα» κατά της άνοιας: Νέα ανάλυση αποκαλύπτει τον ρόλο της

Ενώ η συζήτηση για την προστασία του εγκεφάλου από τη φθορά του χρόνου επικεντρώνεται συνήθως στον ύπνο, τη διατροφή, την πνευματική άσκηση και την αρτηριακή πίεση, μια σημαντική παράμετρος παραμένει συχνά στη σκιά: η μυϊκή δύναμη. Μια νέα, μεγάλη ανάλυση έρχεται να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της στην πρόληψη της άνοιας, αποκαλύπτοντας ενδιαφέρουσες διαφορές στη σχέση της με το σωματικό λίπος.

Η ανάλυση αυτή εξέτασε πώς η απώλεια μυϊκής μάζας και το υπερβολικό σωματικό λίπος συνδέονται με τον κίνδυνο άνοιας. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η απώλεια μυϊκής μάζας συνδέεται πολύ πιο σταθερά με τον κίνδυνο άνοιας από ό,τι το σωματικό βάρος.

Η σημασία της μυϊκής δύναμης

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 83 προηγούμενων μελετών. Στόχος τους ήταν να εντοπίσουν ένα ευρύτερο μοτίβο στη σχέση ανάμεσα στη σύσταση του σώματος και στον κίνδυνο άνοιας.

Συγκεκριμένα, 14 από αυτές τις μελέτες εξέτασαν τη σαρκοπενία, δηλαδή την απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης που σχετίζεται με την ηλικία. Άλλες 72 μελέτες επικεντρώθηκαν στην παχυσαρκία, ενώ 4 μελέτες διερεύνησαν τη σαρκοπενική παχυσαρκία, έναν συνδυασμό χαμηλής μυϊκής μάζας και υπερβολικού σωματικού λίπους. Το ενδιαφέρον των ερευνητών επικεντρώθηκε στο κατά πόσο οι μύες και το λίπος συνδέονται με διαφορετικό τρόπο με την άνοια.

Σαρκοπενία και αυξημένος κίνδυνος

Τα ευρήματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι άνθρωποι με σαρκοπενία αντιμετώπιζαν 42% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας οποιασδήποτε αιτίας, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν σαρκοπενία. Αυτή η συσχέτιση παρατηρήθηκε τόσο στους μεσήλικες όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενηλίκους.

Η σύνδεση ήταν ακόμη πιο ισχυρή στην περίπτωση της αγγειακής άνοιας, η οποία προκαλείται από βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Η σαρκοπενία συσχετίστηκε με 70% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αυτού του τύπου άνοιας.

Η περίπλοκη σχέση της παχυσαρκίας

Αντίθετα με τη σαρκοπενία, η σχέση της παχυσαρκίας με την άνοια αποδείχθηκε πιο περίπλοκη. Στους ενηλίκους ηλικίας κάτω των 65 ετών, η παχυσαρκία συνδεόταν με ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Ωστόσο, στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι το επιπλέον βάρος προστατεύει τον εγκέφαλο. Επισημαίνουν ως μία πιθανή εξήγηση την αντίστροφη αιτιότητα στο πλαίσιο μιας παρατηρητικής μελέτης. Η ακούσια απώλεια βάρους μπορεί να εμφανιστεί κατά τα πρώτα στάδια της άνοιας. Επομένως, το χαμηλότερο σωματικό βάρος στη μεγαλύτερη ηλικία ενδέχεται ορισμένες φορές να αποτελεί αποτέλεσμα της νόσου και όχι αιτία της. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) δείχνει μόνο πόσο ζυγίζει κάποιος σε σχέση με το ύψος του και δεν μπορεί να αποκαλύψει εάν αυτό το βάρος προέρχεται από μυϊκή μάζα ή από σωματικό λίπος, κάτι που αναδεικνύει τις αξιοσημείωτες διαφορές που προκύπτουν από την ευρύτερη εξέταση της σύστασης του σώματος.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr