Ερωτήματα Χουρδάκη και Τσίμαρη για τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής

Την πραγματική παραγωγική λειτουργία και αξιοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) φέρνουν στη Βουλή, με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης και Ιωάννης Τσίμαρης. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση απευθύνεται προς τους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση του δικτύου.

Οι δύο βουλευτές, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, και ο Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής Ιωαννίνων και Υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επιδιώκουν να διαπιστώσουν ποιο μέρος της σημαντικής αυτής επένδυσης βρίσκεται σήμερα σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, μετά την παρέλευση της νέας καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.

Η επένδυση στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) αποτελεί μια σημαντική επένδυση, ύψους περίπου 29,93 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τις υπηρεσίες υγείας μέσω της τεχνολογίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτής της επένδυσης, το ΕΔΙΤ περιλαμβάνει τη δημιουργία 305 νέων Σταθμών Τηλεϊατρικής Ιατρού – Ασθενούς, οι οποίοι επιτρέπουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία και εξέταση. Επιπλέον, προβλέφθηκαν 35 Σταθμοί Ιατρού – Συμβούλου, που αποσκοπούν στην παροχή εξειδικευμένων ιατρικών συμβουλών από απόσταση, καθώς και 3.000 Συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης για την παρακολούθηση ασθενών στο οικείο τους περιβάλλον.

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα και η κεντρική ερώτηση

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου είχε οριστεί για την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, αυτή η προθεσμία μετατέθηκε με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30ή Ιουνίου 2026.

Μετά την παρέλευση και αυτής της νέας προθεσμίας, ο Μιχάλης Χουρδάκης και ο Ιωάννης Τσίμαρης ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία συγκεκριμένες και ελέγξιμες απαντήσεις. Η κεντρική τους ερώτηση αφορά το ποιο μέρος του συνολικού δικτύου βρίσκεται πράγματι σε παραγωγική λειτουργία σήμερα, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση της επένδυσης.

Επίσημα στοιχεία του Νοεμβρίου 2025 ως βάση σύγκρισης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσημα κυβερνητικά στοιχεία που είχαν δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, ενώ είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση εξοπλισμού σε 327 σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού – ασθενούς, μόνο οι 194 από αυτούς καταγράφονταν ως «πλήρως λειτουργικοί» εκείνη την περίοδο.

Αντίστοιχα, όσον αφορά τους 35 Σταθμούς Ιατρού – Συμβούλου, ο εξοπλισμός είχε εγκατασταθεί στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά, μόνο 19 από αυτούς χαρακτηρίζονταν ως πλήρως λειτουργικοί. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν πλέον μια συγκεκριμένη βάση σύγκρισης για να εκτιμηθεί τι μεσολάβησε από τον Νοέμβριο του 2025 έως την ολοκλήρωση του έργου και ποια είναι η πραγματική κατάσταση λειτουργίας του δικτύου σήμερα.

Οι διευκρινίσεις που ζητούνται από τα Υπουργεία

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, οι δύο βουλευτές ζητούν από τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προσδιορίσουν με σαφήνεια το τμήμα του ΕΔΙΤ που βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή λεπτομερών στοιχείων για κάθε κατηγορία σταθμών και συστημάτων.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της στελέχωσης των σταθμών με ιατρούς – συμβούλους, καθώς η επαρκής στελέχωση είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου. Ζητούνται επίσης διευκρινίσεις για την κατάσταση στις δημόσιες δομές της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια.

Τέλος, οι βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις για περιπτώσεις όπου δημόσιες δομές, παρότι διαθέτουν εγκατεστημένη υποδομή ΕΔΙΤ, χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους για υπηρεσίες τηλεϊατρικής ή για εξ αποστάσεως ιατρικές γνωματεύσεις, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την πλήρη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής.

Με πληροφορίες από: Topontiki