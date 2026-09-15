Ελληνική ακτινολογική εταιρεία: Σοβαρές καταγγελίες για παράνομες ιατρικές πράξεις

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) προχώρησε σε νέες σοβαρές καταγγελίες, απευθύνοντας επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς της υγείας. Ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται αφορμή για να ανοίξουν τα στόματα και να αναλάβει η Πολιτεία, σε συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο της χώρας, τις ευθύνες της, ώστε να καθαρίσει η «Κόπρος του Αυγεία» στον τομέα της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕ καταγγέλλει ένα απαράδεκτο φαινόμενο: τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων, γνωμοδοτήσεων και επεμβατικών πράξεων από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ΕΑΕ ζητά για άλλη μία φορά συγκεκριμένες απαντήσεις και ελέγχους από το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Οι καταγγελίες της Εταιρείας αποκαλύπτουν μια σειρά πρακτικών που παρακάμπτουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, με τους ασθενείς να αγνοούν συχνά αυτές τις παράνομες πρακτικές.

Εξετάσεις και γνωματεύσεις από μη αρμόδιους

Σύμφωνα με την Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, στην πράξη πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα κοιλίας, θυρεοειδούς και μαστού από γιατρούς οι οποίοι δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση ή το δικαίωμα για τη διενέργεια αυτών των συγκεκριμένων εξετάσεων. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές διαγνωστικές διαδικασίες εκτελούνται χωρίς να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις για την ορθή και ασφαλή εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, η ΕΑΕ καταγγέλλει ότι εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων, όπως αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της καρδιάς, από γιατρούς που δεν έχουν την αντίστοιχη αρμοδιότητα. Η ορθή γνωμάτευση των απεικονιστικών εξετάσεων είναι κρίσιμη για την ακριβή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, και η διενέργειά της από μη αρμόδιους μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Επεμβατικές πράξεις χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις

Οι καταγγελίες της ΕΑΕ επεκτείνονται και σε επεμβατικές πράξεις. Συγκεκριμένα, διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς να διασφαλίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του ιατρικού προσωπικού. Επιπλέον, δεν εξασφαλίζεται η καταλληλότητα του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι εν λόγω πράξεις, ούτε η δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκειά τους.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που θίγει η Εταιρεία είναι η χρήση μηχανημάτων ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Αυτά τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα απαραίτητα μέτρα ακτινοπροστασίας, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό που εμπλέκεται στις εξετάσεις.

Οι αυστηρές απαιτήσεις των ακτινολογικών εργαστηρίων

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία τονίζει ότι ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που αφορούν τον χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. Αυτές οι απαιτήσεις είναι θεσμοθετημένες και αποσκοπούν στην παροχή ασφαλών και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας. Η ΕΑΕ υπογραμμίζει πως οι εν λόγω απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται.

Δυστυχώς, όπως επισημαίνει η ΕΑΕ, στην πράξη αυτό συμβαίνει, καθώς ιατρικές πράξεις που απαιτούν τις προδιαγραφές ενός ακτινολογικού εργαστηρίου διενεργούνται σε ιατρεία άλλων ειδικοτήτων. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζουν αυτή την παράκαμψη των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να μην είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους.

Η παραπλανητική εντύπωση των σεμιναρίων

Παράλληλα με τις καταγγελίες για τις παράνομες ιατρικές πράξεις, η ΕΑΕ εκφράζει την ανησυχία της για την προβολή ολιγοήμερων σεμιναρίων υπερηχογραφίας. Αυτά τα σεμινάρια δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για την αυτοτελή διενέργεια εξετάσεων, κάτι που η Εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά. Η αγορά ενός μηχανήματος ή η παρακολούθηση ενός σύντομου σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη θεσμοθετημένη εκπαίδευση.

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία καθιστά σαφές ότι η παρακολούθηση τέτοιων σεμιναρίων δεν απονέμει επαγγελματικά δικαιώματα για τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων ή επεμβατικών πράξεων. Η πλήρης και ολοκληρωμένη εκπαίδευση είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και ακτινοπροστασία

Τέλος, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία εκφράζει την ανησυχία της για ρυθμίσεις που προέρχονται από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Αυτές οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ΕΑΕ, επιτρέπουν τη διενέργεια ιατρικών πράξεων με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη εκπαίδευση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η έλλειψη αυτής της εκπαίδευσης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών και του ιατρικού προσωπικού.

Η ΕΑΕ τονίζει την ανάγκη η Πολιτεία, σε συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο της χώρας, να αναλάβει τις ευθύνες της. Στόχος είναι να καθαρίσει η κατάσταση στον τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας ότι όλες οι ιατρικές πράξεις διενεργούνται με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις και τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki