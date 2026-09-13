Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για συντροφιά συνδέεται με επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Μια πρόσφατη έρευνα έφερε στο φως τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με την έλλειψη ορίων στη χρήση της από τους ανθρώπους, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία. Η μελέτη αυτή ανέδειξε ότι η μετατροπή των chatbots σε «φίλους» ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την ψυχική ευεξία ορισμένων ατόμων.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η εν λόγω μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026, εστίασε σε ενήλικες που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη χρήση μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης από τους συμμετέχοντες.

Τα συμπεράσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι, για ορισμένα άτομα, η ανάπτυξη σχέσεων με chatbots, μετατρέποντάς τα σε «φίλους», μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους ευεξία. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης των ορίων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ

Την έρευνα πραγματοποίησαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Για τις ανάγκες της μελέτης τους, ανέλυσαν τις απαντήσεις που έδωσαν 1.131 ενήλικες από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, εξετάστηκαν 464.687 μηνύματα, τα οποία προήλθαν από 237 συμμετέχοντες.

Η λεπτομερής ανάλυση αυτών των δεδομένων επέτρεψε στους ερευνητές να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για συντροφιά και της ψυχικής υγείας των ατόμων.

Ο κοινωνικός κύκλος και η χρήση chatbots

Ένα από τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν ότι τα άτομα που διέθεταν μικρότερο κοινωνικό κύκλο στην πραγματική τους ζωή ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τα chatbots. Η χρήση αυτή γινόταν κυρίως με σκοπό την αναζήτηση συντροφιάς.

Αυτή η συσχέτιση αναδεικνύει μια τάση όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να λειτουργεί ως υποκατάστατο των ανθρώπινων σχέσεων για όσους αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένοι ή έχουν περιορισμένες διαπροσωπικές επαφές.

Επιπτώσεις στην ψυχική ευεξία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν τα chatbots για συντροφιά και είχαν μικρότερο κοινωνικό κύκλο, εμφάνιζαν συχνότερα ορισμένα αρνητικά συναισθήματα και καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ανέφεραν αισθήματα μοναξιάς.

Επιπρόσθετα, αυτά τα άτομα παρουσίαζαν χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους. Παράλληλα, εκδήλωναν μια ασθενέστερη αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη επίδραση στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και την ψυχολογική τους κατάσταση.

Τα όρια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η έλλειψη ορίων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των χρηστών. Η μετατροπή των chatbots σε «φίλους» και η εξάρτηση από αυτά για συντροφιά, ειδικά από άτομα με περιορισμένες κοινωνικές επαφές, αποτελεί ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης με την τεχνητή νοημοσύνη στην ψυχική ευεξία και τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta