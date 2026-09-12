Το Paris Match για τον θάνατο Μαζωνάκη και η «γκρίζα ζώνη» στις θεραπείες αντιγήρανσης

Το γαλλικό περιοδικό Paris Match φιλοξενεί εκτενές άρθρο σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «πραγματικό αστέρα της ελληνικής λαϊκής μουσικής». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 54χρονος τραγουδιστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή ενώ υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο. Η υπόθεση έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις θεραπείες αντιγήρανσης και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα.

Η έρευνα και οι αντιφάσεις

Το Paris Match αναδεικνύει τις εξελίξεις της έρευνας γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο γιατροί που διαχειρίζονταν το ιδιωτικό ιατρείο αρχικά υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να δημιουργούν αντιφάσεις στις αρχικές τους καταθέσεις. Συγκεκριμένα, η θεραπεία φέρεται να είχε ήδη αρχίσει όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε, γεγονός που διαφοροποιεί την αρχική εκδοχή των γιατρών.

Η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης και η «γκρίζα ζώνη»

Το γαλλικό περιοδικό εστιάζει επίσης στη μέθοδο της πλασμαφαίρεσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιατρική πράξη. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Παρόλα αυτά, το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα τελευταία χρόνια η πλασμαφαίρεση προωθείται σε ορισμένες περιπτώσεις και ως μέθοδος αντιγήρανσης. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φιλοξενείται στο άρθρο, κάνοντας λόγο για μια «γκρίζα ζώνη» και έλλειψη σαφών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα των θεραπειών.

Ερωτήματα για το θεσμικό πλαίσιο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των κέντρων που προσφέρουν τέτοιου είδους θεραπείες στην Ελλάδα. Το Paris Match υπογραμμίζει ότι η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει εγείρει πολλά ερωτήματα.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι αυτά τα ερωτήματα αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες προσφέρουν αυτή την «αμφιλεγόμενη μέθοδο», όπως χαρακτηρίζεται.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr