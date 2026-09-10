Η πλασμαφαίρεση από εξειδικευμένη ιατρική θεραπεία σε μόδα του Χόλιγουντ

Η πλασμαφαίρεση, μια ιατρική θεραπεία που αρχικά προοριζόταν για συγκεκριμένα νοσήματα, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μία δημοφιλή τάση στον χώρο του Χόλιγουντ και της ευρύτερης κουλτούρας του wellness. Από μία εξειδικευμένη επέμβαση, που ενδείκνυται αυστηρά για συγκεκριμένες παθήσεις, έχει πλέον υιοθετηθεί από πολλούς θιασώτες της ψευδοϊατρικής.

Αυτοί που την παρέχουν άκριτα, υποστηρίζουν πως έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, αν και δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για τη χρήση της σε υγιή άτομα. Η μέθοδος επανήλθε πρόσφατα στην ελληνική επικαιρότητα, μετά από ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη σε ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς λειτουργεί

Η πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (Therapeutic Plasma Exchange ή TPE), είναι μια διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος. Μετά τον διαχωρισμό, το πλάσμα απορρίπτεται, καθώς περιέχει παθολογικά αντισώματα και άλλες ουσίες που πρέπει να απομακρυνθούν.

Τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και τα αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον ασθενή. Μαζί με αυτά, χορηγείται υγρό αναπλήρωσης, το οποίο είναι συνήθως λευκωματίνη και φυσιολογικός ορός, ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλάσμα δότη. Μία συνεδρία πλασμαφαίρεσης μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Οι ιατρικές ενδείξεις της θεραπείας

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται καθιερωμένα ως εξειδικευμένη επέμβαση για συγκεκριμένα νοσήματα. Ενδείκνυται αυστηρά για αιματολογικές, αυτοάνοσες και νευρολογικές παθήσεις.

Η τεχνική αυτή είναι αναντικατάστατη σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά από το πλάσμα παθολογικά αντισώματα και άλλες επιβλαβείς ουσίες που σχετίζονται με αυτές τις ασθένειες.

Από ιατρική πράξη σε «μόδα» του Χόλιγουντ

Παρά τον αυστηρά ιατρικό της χαρακτήρα, η πλασμαφαίρεση έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μία «μοδάτη» θεραπεία, ιδιαίτερα στον χώρο του Χόλιγουντ. Ηθοποιοί, τραγουδιστές και μεγιστάνες της τεχνολογίας πληρώνουν αδρά για να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία.

Πολλοί θιασώτες της ψευδοϊατρικής έχουν ενσωματώσει την πλασμαφαίρεση στα «προϊόντα» τους, προωθώντας την ως μέθοδο για τον «καθαρισμό» του αίματος. Αυτή η μετατροπή της από εξειδικευμένη επέμβαση σε ένα προϊόν της κουλτούρας του wellness, έχει δημιουργήσει μια νέα τάση.

Οι υποσχέσεις και η έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης

Οι πάροχοι που προσφέρουν την πλασμαφαίρεση άκριτα, υποστηρίζουν πως έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Μεταξύ των υποτιθέμενων ωφελών περιλαμβάνονται η απομάκρυνση τοξινών και μικροπλαστικών από τον οργανισμό, η μείωση της φλεγμονής, καθώς και η επιβράδυνση της διαδικασίας της γήρανσης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλασμαφαίρεση προσφέρεται σε υγιή άτομα από ιδιωτικές κλινικές μακροζωΐας ως μια μορφή «πανάκειας», χωρίς να υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να υποστηρίζει αυτούς τους ισχυρισμούς για τη χρήση της εκτός των καθιερωμένων ιατρικών ενδείξεων.

Το περιστατικό που την έφερε στην επικαιρότητα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, η πλασμαφαίρεση επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το περιστατικό συνέβη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου το άτομο είχε μεταβεί ειδικά για να υποβληθεί σε συνεδρία πλασμαφαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ένα γεγονός που έφερε τη συγκεκριμένη ιατρική τεχνική στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τις χρήσεις και τους κινδύνους της.

Με πληροφορίες από: Reader