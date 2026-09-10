ΕΟΔΥ: 324 εγχώρια κρούσματα Δυτικού Νείλου και περιοχές υψηλού κινδύνου

Συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί στην Ελλάδα από την έναρξη της επιτήρησης έως και τις 9 Σεπτεμβρίου. Από αυτά, 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 107 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα.

Η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Από τα συνολικά 324 κρούσματα που έχουν καταγραφεί, η πλειονότητα, δηλαδή τα 217, εμφάνισε σοβαρότερες εκδηλώσεις που επηρέασαν το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 107 κρούσματα είχαν ηπιότερη συμπτωματολογία.

Η συνεχής επιτήρηση δείχνει ότι ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 34 επιπλέον εγχώρια κρούσματα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Γεωγραφική εξάπλωση του ιού

Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν εντοπιστεί σε 73 δήμους της χώρας, καλύπτοντας 22 περιφερειακές ενότητες. Οι περιφέρειες που έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη.

Ειδικότερα, κρούσματα έχουν καταγραφεί στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Ροδόπης και Έβρου. Στην περιφέρεια Αττικής, φέτος παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Περιοχές υπό υψηλό κίνδυνο

Εκτός από τους δήμους όπου έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» του ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει επιπρόσθετα ορισμένους δήμους ως «υψηλού κινδύνου». Αυτός ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Στους δήμους αυτούς, παρότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους μέχρι στιγμής κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, συνδυάζονται παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης του ιού και καταγραφής νέων κρουσμάτων. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν την εγγύτητα σε ήδη επηρεαζόμενους δήμους, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης.

Οι δήμοι που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου είναι: Ηρακλείου (ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών), Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου (ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών), Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού (ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών), Ιλίου (ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών), Μουζακίου (ΠΕ Καρδίτσας), Φαρκαδόνας (ΠΕ Τρικάλων), Αμφίπολης (ΠΕ Σερρών), Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου (ΠΕ Θεσσαλονίκης), Πύδνας – Κολινδρού (ΠΕ Πιερίας), Κιλκίς (ΠΕ Κιλκίς), Κορινθίων (ΠΕ Κορινθίας), Χερσονήσου (ΠΕ Ηρακλείου) και Τήνου (ΠΕ Τήνου).

Αναμενόμενη εξέλιξη της κατάστασης

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου το ερχόμενο διάστημα. Αυτό αναμένεται να συμβεί τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και προσοχή από τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: news.gr