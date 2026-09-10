Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η εξωσωματική μέθοδος και πού εφαρμόζεται

Η πλασμαφαίρεση είναι μια απαιτητική εξωσωματική μέθοδος που εφαρμόζεται σε ασθενείς με σοβαρά νοσήματα. Η εκτέλεσή της εκτός οργανωμένων δομών υγείας ενέχει θανάσιμους κινδύνους, καθώς η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει σε ραγδαίες επιπλοκές που καθιστούν αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση και την υποστήριξη από εξειδικευμένο εξοπλισμό ανάνηψης.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδος που πραγματοποιείται μέσω φλεβοκαθετήρα. Σκοπός της είναι η απομάκρυνση παθολογικών στοιχείων από το αίμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αφαιρείται το πλάσμα του αίματος και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα. Το αίμα του ασθενούς διέρχεται μέσα από ειδικό φίλτρο ή φυγοκεντρικό σύστημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα έμμορφα συστατικά του αίματος. Ο βασικός στόχος της μεθόδου είναι η γρήγορη απομάκρυνση ουσιών που ευθύνονται για την πρόκληση ή την επιδείνωση μιας νόσου.

Πού και πώς εφαρμόζεται

Η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες αιμοκάθαρσης, μονάδες αφαίρεσης ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως από δύο έως τέσσερις ώρες.

Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται από τρεις έως επτά συνεδρίες, ανάλογα με τη νόσο που αντιμετωπίζουν και την ανταπόκριση του οργανισμού τους στη θεραπεία. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς.

Αυξημένη χρήση και προειδοποιήσεις

Τα τελευταία έτη, η χρήση της πλασμαφαίρεσης παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση. Εφαρμόζεται ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση νευρολογικών, αιματολογικών, νεφρολογικών και αυτοάνοσων παθήσεων, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος νοσημάτων.

Ωστόσο, η διαδικασία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της ευεξίας (wellness), του biohacking και της μακροζωίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ιατρική κοινότητα εκφράζει ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα όσον αφορά τη χρήση της σε υγιείς ανθρώπους.

Η εφαρμογή της στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε εξειδικευμένα δημόσια νοσοκομεία και πανεπιστημιακά κέντρα. Επιπλέον, εφαρμόζεται και σε επιλεγμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια που διαθέτουν μονάδες εξωσωματικών θεραπειών και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή διεξαγωγή της απαιτητικής αυτής μεθόδου.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr