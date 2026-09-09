Η 22χρονη μητέρα που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο μετά από επίμονο σύμπτωμα στα αυτιά

Μια 22χρονη μητέρα, η Aida Burkins, βίωσε έναν εφιάλτη που ξεκίνησε με ένα φαινομενικά συνηθισμένο πρόβλημα μετά από μια πτήση. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με απλή ενόχληση στα αυτιά, εξελίχθηκε σε μια ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, οδηγώντας τελικά σε μια διάγνωση σπάνιου καρκίνου, η οποία εξέπληξε τους γιατρούς λόγω της νεαρής της ηλικίας.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια

Όλα ξεκίνησαν τον Μάιο του περασμένου έτους, όταν η Aida Burkins επέστρεψε με πτήση στο Σικάγο του Ιλινόις από το σπίτι της στο Χέμετ της Καλιφόρνια. Μετά την προσγείωση, παρατήρησε ότι τα αυτιά της δεν μπορούσαν να «ξεβουλώσουν», ένα σύμπτωμα που πολλοί επιβάτες βιώνουν λόγω των διακυμάνσεων της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ωστόσο, στην περίπτωσή της, η ενόχληση αυτή δεν υποχώρησε, σηματοδοτώντας την αρχή μιας μακράς περιόδου αναζήτησης απαντήσεων.

Για μήνες, το αρχικό πρόβλημα στα αυτιά της Aida παρέμενε, ενώ παράλληλα άρχισαν να εμφανίζονται και άλλα, πιο σοβαρά συμπτώματα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινωνόταν σταθερά, προκαλώντας της μεγάλη ανησυχία.

Επιδείνωση της υγείας και αναζήτηση απαντήσεων

Η ακοή της 22χρονης άρχισε να χειροτερεύει δραματικά, ενώ ταυτόχρονα εμφάνισε εμβοές και έντονη κόπωση. Η Aida έχασε επίσης σημαντικό βάρος, γεγονός που την προβλημάτισε ιδιαίτερα. Ένα από τα πιο ανησυχητικά συμπτώματα ήταν η αιμορραγία στο λαιμό της, με αίμα να βγαίνει από τη μύτη της όταν έσκυβε προς τα εμπρός σε γωνία 90 μοιρών.

Η ίδια περιέγραψε σε ανάρτησή της στο TikTok ότι «στην κυριολεξία πνιγόταν από την ποσότητα του αίματος που έτρεχε στο λαιμό της». Παρά την επιδείνωση των συμπτωμάτων, η Aida ισχυρίζεται ότι οι γιατροί αρχικά της είπαν πως η ενόχληση που ένιωθε θα περνούσε από μόνη της. Η αναζήτηση για μια οριστική απάντηση διήρκεσε εννέα μήνες, καθώς η υγεία της συνέχιζε να επιδεινώνεται.

Η σοκαριστική διάγνωση

Μετά από μήνες ταλαιπωρίας και πολλαπλών εξετάσεων, η Aida Burkins διαγνώστηκε τελικά με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Η διάγνωση αυτή εξέπληξε τους γιατρούς, δεδομένης της νεαρής ηλικίας της 22χρονης μητέρας. Η ιστορία της αναδεικνύει την επιμονή της να βρει τι της συνέβαινε, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι επρόκειτο για κάτι παροδικό.

Συμβουλές ειδικών για επίμονα συμπτώματα

Σχετικά με το αρχικό σύμπτωμα των αυτιών που δεν «ξεβουλώνουν» μετά από πτήση, οι ειδικοί της Boots Hearingcare εξηγούν ότι μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η δυσλειτουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας, η ρινική συμφόρηση ή η συσσώρευση κυψελίδας (κεριού). Συνιστάται να αποφεύγονται οι βίαιες προσπάθειες για να ξεβουλώσουν τα αυτιά, καθώς αυτό μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα.

Αντίθετα, προτείνονται τεχνικές όπως η κατάποση, το χασμουρητό ή το μάσημα τσίχλας, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στη φυσική εξίσωση της πίεσης. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αν το σύμπτωμα επιμένει ή συνοδεύεται από πόνο, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε άμεσα γιατρό.

Με πληροφορίες από: enikos.gr