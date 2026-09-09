Ο ΠΣΦ δίνει συμβουλές για την υγεία των μαθητών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος των μαθητών. Οι οδηγίες απευθύνονται σε γονείς και παιδιά, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης μέσω σωστών καθημερινών συνηθειών. Βασικοί άξονες των συμβουλών είναι το σωστό βάρος και η κατανομή του στη σχολική τσάντα, η κατάλληλη εργονομία στο θρανίο, καθώς και η αναγκαιότητα της συχνής αλλαγής θέσης και της καθημερινής κίνησης.

Οι συμβουλές του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, με αφορμή την επιστροφή των μαθητών στα θρανία, υπογραμμίζει πως η πρόληψη για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών βασίζεται στην υιοθέτηση σωστών καθημερινών συνηθειών. Οι «έξυπνες» αυτές συνήθειες είναι ζωτικής σημασίας για τους μαθητές που ξεκινούν το σχολείο.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης, επισημαίνει ότι η νέα σχολική χρονιά αποτελεί μια ευκαιρία για την ενσωμάτωση απλών καθημερινών πρακτικών που συμβάλλουν στην ευεξία των παιδιών. Ο κ. Λυμπερίδης αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Ελαφρύτερες τσάντες, σωστή εργονομία, συχνές αλλαγές θέσης και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία της πρόληψης».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΣΦ, δεν υφίσταται μία «τέλεια» στάση που πρέπει να διατηρείται για πολλές ώρες. Το κρίσιμο είναι το παιδί να μην παραμένει ακίνητο στην ίδια θέση, αλλά να αλλάζει στάση, να σηκώνεται και να κινείται τακτικά. Όπως τονίζει ο κ. Λυμπερίδης, «η καλύτερη στάση είναι αυτή που αλλάζει συχνά, είναι η επόμενη στάση!».

Το βάρος της σχολικής τσάντας: Όρια και πρακτικές συμβουλές

Πριν το παιδί αναχωρήσει για το σχολείο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μεταφέρει μόνο τα απαραίτητα αντικείμενα για τη συγκεκριμένη ημέρα. Βιβλία, τετράδια, φάκελοι, παγούρια και ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό βάρος της σχολικής τσάντας, επιβαρύνοντας άσκοπα την πλάτη του μαθητή.

Σχετικά με το επιτρεπόμενο βάρος, η American Physical Therapy Association προτείνει ως στόχο περίπου έως το 10% του σωματικού βάρους του παιδιού. Παράλληλα, η American Academy of Pediatrics αναφέρει ότι το σακίδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15% του βάρους του παιδιού, θέτοντας ένα σαφές όριο για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων υγείας.

Εάν παρατηρηθεί ότι το παιδί δυσκολεύεται να σηκώσει την τσάντα του, γέρνει έντονα προς τα εμπρός κατά τη μεταφορά της ή αναφέρει πόνο και δυσφορία, τότε το φορτίο που μεταφέρει θα πρέπει να μειωθεί άμεσα. Αυτά είναι σαφή σημάδια ότι το βάρος είναι υπερβολικό για το μυοσκελετικό του σύστημα.

Επιλογή και χρήση σακιδίου πλάτης ή τσάντας με ρόδες

Όταν ένα παιδί χρειάζεται να μεταφέρει ένα σχετικά μεγάλο βάρος, η τσάντα με ρόδες μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή και συχνά προτιμητέα επιλογή. Αυτός ο τύπος τσάντας περιορίζει τη συνεχή φόρτιση της πλάτης και των ώμων, προσφέροντας ανακούφιση από το βάρος.

Η τσάντα με ρόδες είναι ιδιαίτερα πρακτική σε περιπτώσεις που η διαδρομή προς και από το σχολείο είναι σχετικά επίπεδη και το σχολικό περιβάλλον επιτρέπει την άνετη χρήση της. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες μετακίνησης του παιδιού. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο με πολλές σκάλες, η τσάντα με ρόδες ενδέχεται να χρειάζεται να σηκώνεται συχνά, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το πλεονέκτημά της.

Στην περίπτωση χρήσης τσάντας με ρόδες, η λαβή θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο ύψος του παιδιού για να εξασφαλίζεται η σωστή στάση του σώματος. Η μεταφορά της θα πρέπει να γίνεται χωρίς παρατεταμένη στροφή του κορμού. Για τα σακίδια πλάτης, είναι σημαντικό να διαθέτουν δύο φαρδείς και ρυθμιζόμενους ιμάντες, να φοριούνται και στους δύο ώμους, να εφαρμόζουν κοντά στο σώμα και να μην κρέμονται χαμηλά. Τα βαρύτερα αντικείμενα είναι προτιμότερο να τοποθετούνται όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη, ενώ οι διαφορετικές θήκες μπορούν να χρησιμοποιούνται για καλύτερη κατανομή του φορτίου.

Εργονομία στο θρανίο και η σημασία της κίνησης

Πέρα από τη σχολική τσάντα, η κατάλληλη εργονομία στο θρανίο, τόσο στο σχολείο όσο και στο γραφείο στο σπίτι, είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην υγεία των μαθητών. Η σωστή διαμόρφωση του χώρου μελέτης μπορεί να προλάβει μυοσκελετικά προβλήματα.

Οι συχνές αλλαγές θέσης και η καθημερινή κίνηση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την πρόληψη, όπως επισημαίνει ο ΠΣΦ. Η διατήρηση της ίδιας στάσης για πολλές ώρες μπορεί να επιβαρύνει το σώμα, γι' αυτό και η κινητικότητα είναι απαραίτητη. Το παιδί θα πρέπει να ενθαρρύνεται να σηκώνεται και να κινείται τακτικά, αντί να παραμένει ακίνητο.

Η καλύτερη στάση, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι μία στατική «τέλεια» στάση, αλλά αυτή που αλλάζει συχνά. Η εναλλαγή θέσεων και η ενσωμάτωση της κίνησης στην καθημερινότητα των μαθητών είναι κλειδί για την υγεία τους, προάγοντας την ευελιξία και μειώνοντας την καταπόνηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki