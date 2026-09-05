Νέα μελέτη αναδεικνύει το αυξανόμενο βάρος των χρόνιων νοσημάτων στην Ελλάδα

Μια νέα διεθνής μελέτη φέρνει στο φως το ολοένα αυξανόμενο βάρος των χρόνιων νοσημάτων στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και τις ανισότητες που παρατηρούνται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει ότι, παρότι οι Έλληνες ζουν πλέον περισσότερο, το προσδόκιμο ζωής τους δεν συνοδεύεται απαραίτητα από καλύτερη ποιότητα ζωής.

Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο ζωής έχει ανακάμψει μετά την πανδημία του κορωνοϊού και φτάνει τα 80,8 χρόνια. Ωστόσο, οι Έλληνες περνούν μικρότερο μέρος αυτής της ζωής με καλή υγεία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές διαπιστώσεις της μελέτης.

Η κατάσταση της υγείας των Ελλήνων

Η μελέτη, με τίτλο «Policy Roadmaps for Acting Early on Non-Communicable Diseases: Greece», καταγράφει με στοιχεία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην πρόληψη και τη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Ένα από τα πιο απογοητευτικά ευρήματα είναι ότι μετά την ηλικία των 65 ετών, τα χρόνια υγιούς ζωής περιορίζονται σε μόλις 8,8 έτη.

Αυτό το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται σε 9,1 έτη. Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι περισσότεροι από 4 στους 10 ενήλικες πάσχουν ήδη από κάποιο χρόνιο νόσημα.

Η έξαρση των χρόνιων παθήσεων

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι στους πολίτες άνω των 65 ετών, 1 στους 2 αντιμετωπίζει ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες χρόνιες παθήσεις. Αυτό το ποσοστό πολυνοσηρότητας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τα μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και η νεφρική νόσος, ευθύνονται πλέον για το 85% του συνολικού φορτίου νοσηρότητας στη χώρα. Η γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αυξημένη πολυνοσηρότητα, αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα επόμενα χρόνια.

Πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Παρά την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και την αναμενόμενη πίεση, το ελληνικό σύστημα υγείας εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως με νοσοκομειοκεντρική λογική. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να μην είναι η πλέον αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου φορτίου των χρόνιων παθήσεων.

Οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση

Οι συντάκτες της μελέτης τονίζουν ότι χωρίς έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οικονομικό και κοινωνικό κόστος θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Η ομάδα εργασίας της μελέτης αποτελείται από τους κκ Κώστα Αθανασάκη (PHSSR Lead for Greece), Ηλία Κυριόπουλο, Γιάννη Αγοραστό και την κυρία Γιώτα Ναούμ.

Σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εμπειρογνωμόνων από διάφορα επιστημονικά πεδία, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, επαγγελματίες υγείας και οργανώσεις ασθενών, και μέσω μιας δομημένης διαδικασίας ομοφωνίας (Delphi), διαμόρφωσαν έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη πολιτικής για την έγκαιρη αντιμετώπιση της χρόνιας νοσηρότητας. Κατά την πρόσφατη παρουσίαση της μελέτης, ανέφεραν πως η αξία της θα κριθεί από τον βαθμό στον οποίο οι προτάσεις της θα μπορέσουν να ιεραρχηθούν, να εξειδικευθούν επιχειρησιακά και να μετατραπούν σε εφαρμόσιμες πολιτικές που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του ελληνικού συστήματος υγείας.

Με πληροφορίες από: ygeiamou.gr