Το χασμουρητό ίσως κρύβει κινδύνους για την υγεία

Νέα έρευνα φέρνει στο φως πληροφορίες σχετικά με μια καθημερινή συνήθεια, το χασμουρητό, αποκαλύπτοντας ότι μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι σοβαρής έλλειψης ύπνου. Αυτή η έλλειψη ύπνου, με τη σειρά της, ενέχει πλήθος κινδύνων για την υγεία. Ειδικότερα, μια πρόσφατη έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου υπογραμμίζει πως τα εμφανή σημάδια υπνηλίας μπορούν να είναι δείκτες σοβαρής ανεπάρκειας ύπνου, η οποία θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά την υγεία μακροπρόθεσμα.

Η υπνηλία ως σοβαρή ανησυχία για την υγεία

Ο Δρ. Έρικ Όλσον, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Ιατρικής Ύπνου (AASM), πνευμονολόγος και ειδικός στην ιατρική ύπνου στην κλινική Mayo στο Ρότσεστερ της Μινεσότα, τόνισε ότι η υπνηλία αποτελεί μια σοβαρή ανησυνχία για την υγεία με εκτεταμένες συνέπειες. Οι επιπτώσεις της υπερβολικής υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας επηρεάζουν τα άτομα και την κοινωνία σε καθημερινή βάση, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων.

Σύμφωνα με τον Δρ. Όλσον, αυτές οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν από τροχαία ατυχήματα που οφείλονται σε υπνηλία μέχρι λάθη στον χώρο εργασίας, καθώς και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία. Η έρευνα αυτή, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία του θέματος, υποστηρίζεται από 25 διαφορετικούς ιατρικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας και η Αμερικανική Ακαδημία Οικογενειακών Ιατρών.

Οι συνέπειες της ανεπαρκούς ξεκούρασης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μη επαρκής ξεκούραση, δηλαδή η έλλειψη τουλάχιστον επτά έως οκτώ ωρών ύπνου, έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη ή την επιδείνωση διαφόρων σοβαρών παθήσεων. Μεταξύ αυτών των παθήσεων περιλαμβάνονται ο διαβήτης, η κατάθλιψη, οι καρδιακές και νεφρικές παθήσεις, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία και το εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που αναδεικνύει την κρισιμότητα του επαρκούς ύπνου για τη συνολική υγεία.

Ο Δρ. Όλσον προσέθεσε πως ένα τρίτο των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει ότι βιώνει υπερβολική υπνηλία. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, καθώς η σημασία του εντοπισμού παρεμβάσεων που μπορούν να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να θεραπεύσουν την υπνηλία δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Η υποτίμηση των προειδοποιητικών σημάτων

Συχνά, οι άνθρωποι τείνουν να υποτιμούν τα σημάδια της υπνηλίας και δεν τα αντιμετωπίζουν ως ένα σαφές μήνυμα από τον οργανισμό τους ότι χρειάζονται περισσότερο ύπνο. Αυτή η στάση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της έλλειψης ύπνου και των συνεπειών της, καθώς αγνοούνται σημαντικές ενδείξεις.

Η ειδικός ύπνου Κρίστεν Κνούτσον, αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern στο Σικάγο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το να κοιμάται κανείς σε βαρετές συσκέψεις αποτελεί ένδειξη ανεπαρκούς ύπνου. Όπως εξήγησε, ένα άτομο που είναι πλήρως ξεκούραστο δεν θα κοιμηθεί σε συσκέψεις, ανεξάρτητα από το πόσο βαρετές μπορεί να είναι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαρκή ξεκούραση.

Ο παράδοξος τρόπος λειτουργίας του σώματος

Το σώμα λειτουργεί με έναν περίεργο τρόπο όταν δεν λαμβάνει επαρκή ύπνο σε σταθερή βάση. Μπορεί να προσπερνά τα χασμουρητά και να στέλνει σήματα που υποδηλώνουν ότι, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει έλλειψη ύπνου. Αυτή η αντίδραση του οργανισμού μπορεί να παραπλανήσει το άτομο σχετικά με την πραγματική του ανάγκη για ξεκούραση, δημιουργώντας μια ψευδή αίσθηση επάρκειας.

Ωστόσο, αυτά τα σήματα απέχουν πολύ από την αλήθεια, όπως δήλωσε η Δρ. Ιντίρα Γκουρουμπχαγκαβάτουλα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AASM και δεύτερη συγγραφέας της έρευνας. Η Δρ. Γκουρουμπχαγκαβάτουλα, καθηγήτρια ιατρικής ύπνου στο Ιατρικό Κέντρο Διοίκησης Βετεράνων στο Penn Medicine στη Φιλαδέλφεια, υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης των πραγματικών αναγκών του σώματος για ύπνο και της μη παραπλάνησης από τα λανθασμένα σήματα.

Με πληροφορίες από: Reader