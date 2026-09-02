Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, ιστορική συμφωνία στα 146 εκατ. ευρώ

Η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που χαρακτηρίζεται ιστορική για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός διεθνής μέσος μετακόμισε στο Μάντσεστερ, με το deal να ανέρχεται στα 146 εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία αυτή καθιστά τον Φερνάντες τον ακριβότερο παίκτη όλων των εποχών στην Αγγλία και τον τέταρτο ακριβότερο παγκοσμίως.

Η ιστορική μεταγραφή και το κόστος της

Η Μάντσεστερ Σίτι, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, μετά από ένα εντατικό «κυνήγι» της περίπτωσής του. Η επισημοποίηση της μεταγραφής ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είχε αναφέρει το χαρακτηριστικό «here we go» για τη συμφωνία. Ο Αργεντινός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο τον δεσμεύει με τον σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Το ποσό της μεταγραφής ανήλθε στα 146 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον Φερνάντες τον ακριβότερο παίκτη στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Παράλληλα, η συμφωνία αυτή τον κατατάσσει ως τον τέταρτο ακριβότερο παίκτη παγκοσμίως, ξεπερνώντας το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ που είχε καταβληθεί για τον Αλεξάντερ Ίσακ από τη Λίβερπουλ στη Νιούκαστλ το περασμένο καλοκαίρι.

Η πορεία του Φερνάντες πριν τη Σίτι

Ο Έντσο Φερνάντες, σε ηλικία 25 ετών, διαθέτει ήδη πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο. Στην πατρίδα του, την Αργεντινή, πανηγύρισε τέσσερις σημαντικούς τίτλους με τις ομάδες Ντεφένσα ι Χουστίσια και Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, μετακόμισε στην Ευρώπη, όπου συνέβαλε στην κατάκτηση της Primeira Liga με την Μπενφίκα.

Το 2023, η Τσέλσι τον απέκτησε καταβάλλοντας 121 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «Μπλε», ο Φερνάντες κατέγραψε 170 συμμετοχές, σημειώνοντας 31 γκολ και μοιράζοντας 30 ασίστ. Με την Τσέλσι, εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας, κατακτώντας το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το 2025.

Διεθνείς διακρίσεις και χαρακτηριστικά

Σε διεθνές επίπεδο, ο Αργεντινός μέσος έχει πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες με την εθνική του ομάδα. Με την «Αλμπισελέστε» κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το Copa América του 2024. Το φετινό καλοκαίρι, έφτασε ξανά μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, όπου η Αργεντινή ηττήθηκε από την Ισπανία.

Κατά την παρουσία του στο Λονδίνο, ο Φερνάντες καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον χαρισματικούς και τεχνικά καταρτισμένους κεντρικούς μέσους της Premier League. Η Σίτι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, καλωσόρισε θερμά τον Έντσο και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη νέα του ομάδα, εκφράζοντας την ανυπομονησία να τον δει να αγωνίζεται με τη γαλάζια φανέλα.

Η συνάντηση με την ΑΕΚ στο Champions League

Ο Έντσο Φερνάντες θα βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ στο Champions League, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι είναι αντίπαλος της Ένωσης στη διοργάνωση. Ο Αργεντινός μέσος εντάσσεται στην ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, ενισχύοντας το δυναμικό της Σίτι ενόψει των αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων έχει προγραμματιστεί για την τρίτη αγωνιστική της League Phase. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Μάντσεστερ στις 20 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00.

Με πληροφορίες από: Athletiko