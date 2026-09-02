Εγκαίνια για τρία κέντρα υγείας και μία δομή άνοιας σε Έβρο, Ξάνθη και Ροδόπη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε σε Έβρο, Ροδόπη και Ξάνθη για τα εγκαίνια τριών Κέντρων Υγείας και ενός Κέντρου Ημέρας για την Άνοια. Η παρουσία του υπουργού και στελεχών του υπουργείου πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη ημέρα της περιοδείας τους στη Βόρεια Ελλάδα. Οι εγκαινιάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η περιοδεία του υπουργού στη Βόρεια Ελλάδα

Η περιοδεία του Υπουργού Υγείας ξεκίνησε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, με πρώτο σταθμό το Κέντρο Υγείας Δικαίων στον Έβρο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν ο αγιασμός και τα εγκαίνια της πλήρως ανακαινισμένης δομής, σηματοδοτώντας την έναρξη των επισκέψεων στην περιοχή.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, καθώς και ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Επίσης, το «παρών» έδωσαν ο Βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, Αδαμάντιος Παπαδόπουλος, και ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης.

Ανακαίνιση στο κέντρο υγείας Δικαίων

Το Κέντρο Υγείας Δικαίων στον Έβρο υπέστη πλήρη ανακαίνιση, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 1.879.136 ευρώ. Οι εργασίες περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, καθώς και την τοποθέτηση νέας στέγης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, ενώ τοποθετήθηκαν και φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, κατασκευάστηκε και κέντρο διανομής οξυγόνου.

Οι παρεμβάσεις επεκτάθηκαν και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με χρωματισμούς, πλήρη ανακατασκευή των WC και των χώρων υγιεινής. Παράλληλα, έγιναν εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο της δομής.

Νέο κέντρο υγείας στο Σουφλί

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας μετέβη στο Σουφλί, όπου εγκαινίασε το νέο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Και εδώ, πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση, με τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 2.030.552 ευρώ.

Οι εργασίες στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου περιλάμβαναν την κατασκευή εξωτερικής θερμοπρόσοψης, την αντικατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, καθώς και την τοποθέτηση νέας στέγης. Επίσης, έγιναν νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα ψύξης και θέρμανσης, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα και κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου. Πραγματοποιήθηκαν επίσης εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, πλήρης ανακατασκευή των χώρων υγιεινής και των WC, καθώς και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης στο μικροβιολογικό και το ακτινολογικό εργαστήριο.

Δομή για την άνοια σε Ροδόπη και Ξάνθη

Πέρα από τα δύο Κέντρα Υγείας στον Έβρο, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης παραβρέθηκε και στα εγκαίνια ενός Κέντρου Ημέρας για την Άνοια. Η νέα αυτή δομή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και της Ξάνθης, ενισχύοντας τις υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες.

Η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση των υποδομών υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα άνοιας.

Με πληροφορίες από: Topontiki