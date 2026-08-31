Ο καφές και ο εγκέφαλος: Τι δείχνουν οι νέες μελέτες για τη γνωστική υγεία

Για πολλούς ανθρώπους, η ημέρα ξεκινά ουσιαστικά με το πρώτο φλιτζάνι καφέ, προσφέροντας μια αίσθηση εγρήγορσης και βελτιωμένης συγκέντρωσης. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ψυχολογικό, καθώς η καφεΐνη έχει τεκμηριωμένη δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενισχύοντας βραχυπρόθεσμα την προσοχή και την επαγρύπνηση.

Η επιστήμη εξετάζει τη μακροπρόθεσμη επίδραση του καφέ

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα έχει διευρύνει τη συζήτηση πέρα από την άμεση επίδραση του καφέ στην αφύπνιση. Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν μια τόσο καθημερινή συνήθεια μπορεί να σχετίζεται και με τον τρόπο που γερνά ο εγκέφαλός μας. Τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα παρέχουν ενδιαφέρουσες απαντήσεις, αν και όχι απόλυτες.

Ευρήματα από τη μεγάλη μελέτη του Harvard και του JAMA

Τον Φεβρουάριο του 2026, ερευνητές από το Harvard, σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά κέντρα, δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό JAMA μια εκτενή μελέτη. Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ καφέ, καφεΐνης και γνωστικής υγείας, αναλύοντας δεδομένα από 131.821 Αμερικανούς επαγγελματίες υγείας.

Συγκεκριμένα, η μελέτη περιέλαβε 86.606 γυναίκες και 45.215 άνδρες που συμμετείχαν στις μακροχρόνιες μελέτες Nurses’ Health Study και Health Professionals Follow-up Study. Η πορεία των συμμετεχόντων παρακολουθήθηκε για διάστημα που έφτασε έως και τα 43 χρόνια, κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκαν 11.033 περιστατικά άνοιας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση καφέ με καφεΐνη συσχετιζόταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, καθώς και με ευνοϊκότερους δείκτες υποκειμενικής γνωστικής λειτουργίας. Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε σε όσους κατανάλωναν περίπου 2 έως 3 φλιτζάνια καφέ ημερησίως. Ένα ακόμη εύρημα ήταν ότι ο καφές χωρίς καφεΐνη δεν εμφάνισε την ίδια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της καφεΐνης.

Συσχέτιση και όχι αιτιότητα

Είναι σημαντικό να ερμηνεύσουμε σωστά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Η μελέτη αυτή είναι παρατηρητική, πράγμα που σημαίνει ότι δείχνει μια συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και του κινδύνου άνοιας, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη ότι ο καφές αποτρέπει την άνοια. Η επιστήμη σπάνια προσφέρει απλές και μονοδιάστατες απαντήσεις, και η περίπτωση του καφέ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολυπλοκότητας.

Η «σχέση τύπου U» στη μέτρια κατανάλωση

Μια μεγάλη μετα-ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης το 2026, συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερους από 450.000 ανθρώπους σε δέκα διαφορετικές μελέτες, προσφέροντας επιπλέον ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτή η ανάλυση έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ συνδεόταν με τον χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Ωστόσο, καθώς η κατανάλωση αυξανόταν πέρα από ένα συγκεκριμένο σημείο, το πιθανό όφελος μειωνόταν και ο κίνδυνος άρχιζε να ανεβαίνει ξανά. Αυτή η καμπύλη, όπου ο χαμηλότερος κίνδυνος παρατηρείται στη μέση και υψηλότερος στα δύο άκρα, είναι αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν «σχέση τύπου U».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr