Γεωργιάδης για τον ιό του Δυτικού Νείλου: «Οι ψεκασμοί δεν έγιναν στην ώρα τους – Δύσκολος ο Σεπτέμβριος»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επιβεβαίωσε την καθυστέρηση στους ψεκασμούς και τις δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Προειδοποίησε ότι ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι δύσκολος μήνας, καθώς προβλέπεται κορύφωση των κρουσμάτων και δεν αποκλείεται να αυξηθούν και οι θάνατοι. Η χώρα βρίσκεται σε φάση μεγάλης έξαρσης, με τον ΕΟΔΥ να καταγράφει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και θανάτων.

Καθυστέρηση στους ψεκασμούς

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι οι ψεκασμοί δεν πραγματοποιήθηκαν την εποχή που έπρεπε. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γίνονται τώρα ψεκασμοί σε περιοχές που δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους Αλλά αυτό μικρή επίπτωση έχει. Τώρα τα κουνούπια έχουν μεγαλώσει και κινούνται, δεν είναι τόσο απλό. Αυτά πρέπει να γίνονται πριν», αναφερόμενος στους μήνες που τα κουνούπια δεν έχουν προλάβει να εκκολαφθούν.

Τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις στους ψεκασμούς από τις αρμόδιες αρχές έχουν επισημάνει ολοένα και περισσότερες φωνές το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής ζήτησε από την Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφονται έξι στα δέκα κρούσματα, τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με το πότε ξεκίνησαν και σε ποιες περιοχές έγιναν οι ψεκασμοί.

Προειδοποίηση για τον Σεπτέμβριο

Αναφορικά με την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Εφόσον ξεκινήσαμε άσχημα τον Αύγουστο, αναλογικά θα πάμε και τον Σεπτέμβριο που θα είναι η κορύφωση». Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα του ότι δεν θα ξεπεραστεί το «μακάβριο ρεκόρ» του 2018, όταν είχαν καταγραφεί 50 θάνατοι στην Ελλάδα από τη νόσο.

Σημειώνεται ότι πέρυσι καταγράφηκαν 8 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΥ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 26 Αυγούστου 2026, έχουν καταγραφεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο του 2026.

Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση μεγάλης έξαρσης, καθώς μόνο την προηγούμενη εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα.

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Η Ελλάδα, μαζί με την Ιταλία, βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr