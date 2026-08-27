Ανησυχία για την απόσυρση ογκολογικού φαρμάκου: «Η ζωή των ασθενών δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι»

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης εκφράζει έντονη αγωνία, αβεβαιότητα και αγανάκτηση για την απόσυρση ενός ακόμη ογκολογικού φαρμάκου. Πρόκειται για το αντικαρκινικό σκεύασμα Trodelvy, το οποίο παρασκευάζεται από την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences.

Η απόφαση αυτή, που οφείλεται στο υψηλό clawback, προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση σε θεραπεία για χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα.

Η απόσυρση του Trodelvy και οι επιπτώσεις

Η απόσυρση του Trodelvy αποτελεί το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται από την ελληνική αγορά μέσα στους τελευταίους μήνες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην κοινότητα των ασθενών. Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι ζωτικής σημασίας για χιλιάδες γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης τονίζει ότι η απόσυρση αυτή οδηγεί σε απόγνωση τις ασθενείς, καθώς το Trodelvy αποτελεί τη βασική τους θεραπεία. Η δυσκολία στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε τέτοια φάρμακα εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία της υγείας των πολιτών.

Η αντίδραση του Συλλόγου Καρκινοπαθών

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης καταδικάζει απερίφραστα την απόσυρση του φαρμάκου, υπογραμμίζοντας ότι «τα φάρμακα δεν είναι εμπόρευμα». Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι η πρόσβαση σε σωτήριες θεραπείες δεν πρέπει να υπόκειται σε οικονομικά κριτήρια που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον των ασθενών που εξαρτώνται από το Trodelvy, καθώς και για την γενικότερη τάση απόσυρσης ογκολογικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και φόβου για τους καρκινοπαθείς.

Το μήνυμα στην κυβέρνηση

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης απέστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, ζητώντας άμεση παρέμβαση. Τονίζεται η ανάγκη να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα η απρόσκοπτη διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας θεραπείας, σε όλες τις ασθενείς.

Επιπλέον, ο σύλλογος απαιτεί η διάθεση των φαρμάκων να γίνεται δωρεάν και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασθενείς. Η ανακοίνωση καταλήγει με την κατηγορηματική δήλωση ότι «η ζωή των ασθενών είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα παζάρι», υπογραμμίζοντας την απόλυτη προτεραιότητα της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιασδήποτε άλλης μέριμνας.

Οι διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στο θέμα, προσπαθώντας να καθησυχάσει τους ασθενείς. Ο κ. Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς τη φαρμακευτική του αγωγή, τονίζοντας τη δέσμευση της πολιτείας για την προστασία της υγείας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την εν λόγω φαρμακευτική εταιρεία, με στόχο την εξεύρεση λύσης. «Δεν θέλω να ανησυχούν οι ασθενείς, κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς φάρμακο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, υποσχόμενος ότι στο τέλος θα βρεθεί οριστική λύση στο ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki