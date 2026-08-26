Η διαχείριση των ακινήτων της υγείας αλλάζει: Νέο πρόγραμμα για το ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε σήμερα ένα σημαντικό έργο που αφορά στην υλοποίηση ενός νέου Στρατηγικού Προγράμματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. Η ανακοίνωση έγινε παρουσία του προέδρου του ομίλου Qualco, Ορέστη Τσακαλώτου, του CEO της Qualco RealEstate, Χρήστου Μόσχου, και του προϊστάμενου του Τμήματος Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου και διαφανούς συστήματος διαχείρισης των ακινήτων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το νέο στρατηγικό πρόγραμμα και οι στόχοι του

Το νέο Στρατηγικό Πρόγραμμα για την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες που αποσκοπούν στην πλήρη οργάνωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων, την αξιολόγησή τους, καθώς και την τεχνική και νομική τους ωρίμανση. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας. Αυτή η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε περιβάλλον Gov Cloud και θα επιτρέπει την παρακολούθηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των ακινήτων σε πραγματικό χρόνο. Η ψηφιακή αυτή υποδομή αναμένεται να προσφέρει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση, αποτελώντας ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για όλα τα δεδομένα.

Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Υγείας θα διαθέτει μόνιμα ένα Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων. Αυτό το μητρώο θα αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο που θα παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ακίνητη περιουσία. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μητρώου κρίνεται καθοριστική για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Επιπλέον, το Υπουργείο θα έχει στη διάθεσή του ένα τεκμηριωμένο στρατηγικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα καθορίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Η αξιοποίηση αυτή θα γίνεται προς όφελος τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσο και των πολιτών, διασφαλίζοντας ότι τα ακίνητα θα χρησιμοποιούνται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Η προηγούμενη εμπειρία του υπουργού

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην εμπειρία του από προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί, όπως δήλωσε, παρέλαβε μια σημαντική προσπάθεια του προκατόχου του για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού φορέα διαχείρισης ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο, είχε διαπιστώσει από την αρχή πόσο δύσκολη ήταν αυτή η προσπάθεια στην πρακτική της εφαρμογή.

Ο λόγος για αυτή τη δυσκολία, σύμφωνα με τον υπουργό, ήταν ότι για να λειτουργήσει ένας τέτοιος φορέας χρειάζεται πολλαπλές και πολύπλοκες διαδικασίες. Αυτή η διαπίστωση τον οδήγησε σε διαφορετική προσέγγιση όταν ανέλαβε εκ νέου το Υπουργείο Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στον δημόσιο τομέα.

Η ανάγκη για κεντρική διαχείριση της περιουσίας του ΕΣΥ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΕΣΥ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων του ελληνικού κράτους. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, κανένας προκάτοχός του, ούτε και ο ίδιος, δεν είχε την ευκαιρία να έχει μια συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια περιουσία για την οποία ουδείς γνωρίζει το πλήρες εύρος της.

Στην παρούσα κατάσταση, κάθε νοσοκομείο διαχειρίζεται μόνο του τα ακίνητα που του ανήκουν ή τα χρησιμοποιεί. Αυτή η αποκεντρωμένη και μη συντονισμένη διαχείριση καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας περιουσίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ένα ενιαίο και συστηματικό πλαίσιο.

Η απόφαση για συνεργασία με ιδιωτικό φορέα

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση, ο υπουργός Υγείας αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να ανατεθεί σε μία ιδιωτική εταιρεία το έργο της καταγραφής και διαχείρισης των ακινήτων. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Το αρχικό στάδιο της συνεργασίας προβλέπει την ψηφιακή καταγραφή όλων των ακινήτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθεί μία ψηφιακή βάση δεδομένων, ένα ηλεκτρονικό μητρώο, για όλη την ακίνητη περιουσία που ανήκει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό το μητρώο θα αποτελέσει τη βάση για όλες τις μελλοντικές ενέργειες αξιοποίησης και διαχείρισης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis