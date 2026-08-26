Γεωργιάδης για την απόσυρση ογκολογικών φαρμάκων: «Κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς θεραπεία»

Τη διαβεβαίωση ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν θα μείνει χωρίς τη θεραπεία του έδωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η δήλωση αυτή έρχεται με αφορμή την απόσυρση ενός τέταρτου ογκολογικού φαρμάκου τους τελευταίους μήνες, γεγονός που έχει προκαλέσει φόβο και αγωνία στους καρκινοπαθείς. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο φαινόμενο των ελλείψεων φαρμάκων γενικότερα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο ζήτημα.

Η απόσυρση του ογκολογικού φαρμάκου και οι αντιδράσεις

Η εταιρεία που εισάγει το συγκεκριμένο ογκολογικό φάρμακο ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την κυκλοφορία του. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη θεραπεία που χρησιμοποιείται σε μια μορφή επιθετικού καρκίνου του μαστού. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στις ασθενείς που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς είναι το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται τους τελευταίους μήνες.

Διαβεβαιώσεις από το υπουργείο Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία θα συνεχιστεί κανονικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης του υπουργείου Υγείας βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με την εταιρία που εισάγει το φάρμακο στη χώρα μας.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε, επίσης, ότι είναι σύνηθες οι φαρμακευτικές εταιρίες να δημοσιοποιούν τέτοιες ανακοινώσεις όταν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το ύψος των επιστροφών, γνωστών ως clawback.

Μηχανισμός αντιμετώπισης ελλείψεων

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι πάντα τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες σε περίπτωση έλλειψης φαρμάκου. Αυτές περιλαμβάνουν την απευθείας παραγγελία και εισαγωγή του φαρμάκου στην Ελλάδα από το εξωτερικό, μέσω του ΙΦΕΤ.

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εμπορική πολιτική της εκάστοτε εταιρείας. Όπως διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης, εάν ο θεράπων ιατρός συνταγογραφήσει το φάρμακο, ο ΕΟΦ θα δώσει εντολή στον ΙΦΕΤ να προχωρήσει σε απευθείας εισαγωγή από το εξωτερικό. «Θα βρεθεί λύση, δεν θα αποσυρθεί το φάρμακο» τόνισε ο υπουργός, εμφανιζόμενος αισιόδοξος.

Ελλείψεις φθηνών φαρμάκων και η ψηφιακή πλατφόρμα

Αναφορικά με τις ελλείψεις φθηνών φαρμάκων που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή καταγράφει με ακρίβεια τι λείπει και σε ποιο βαθμό, προσφέροντας στο υπουργείο μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης.

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, φαίνεται ότι οι ελλείψεις παρουσιάζουν σταθερή μείωση. Ο υπουργός σημείωσε επίσης ότι οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές πολύ φθηνών φαρμάκων έχουν αρχίσει να σταθεροποιούν την αγορά, φέρνοντας ως παράδειγμα το λίθιο.

Παγκόσμιο φαινόμενο και γεωπολιτικές εντάσεις

Ο υπουργός επεσήμανε ότι το φαινόμενο των ελλείψεων φαρμάκων δεν είναι αμιγώς ελληνικό, αλλά παγκόσμιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει για έλλειψη 200 κρίσιμων φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη.

Αναφερόμενος στις αιτίες αυτού του φαινομένου, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πόλεμο στο Ιράν και τις δυσκολίες στη μεταφορά πρώτων υλών. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, από χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδία, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της διεθνούς παραγωγής φαρμάκων.

Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις, ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα, χάρη στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, αντιμετωπίζει μικρότερη ένταση ελλείψεων σε σχέση με άλλες χώρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki