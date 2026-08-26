Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου στεφανιογράφου στο νοσοκομείο Τρικάλων

Ένας δεύτερος υπερσύγχρονος στεφανιογράφος προστέθηκε στον εξοπλισμό του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Η νέα αυτή μονάδα αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χιλιάδες κατοίκους τόσο της Θεσσαλίας όσο και της Κεντρικής Ελλάδας. Η προσθήκη του νέου μηχανήματος καθιστά το νοσοκομείο σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή στον τομέα της καρδιολογίας.

Ο νέος στεφανιογράφος και η χρηματοδότηση

Η απόκτηση του δεύτερου υπερσύγχρονου στεφανιογράφου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Η αξία της νέας μονάδας ανέρχεται στις 900.000 ευρώ, ποσό που εξασφαλίστηκε μέσω χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας για την περίοδο 2021–2027. Αυτή η χρηματοδότηση επιτρέπει στα νοσοκομεία της περιφέρειας να προχωρούν σε αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών, προσφέροντας υπηρεσίες που είναι εφάμιλλες με αυτές των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η προμήθεια του συγκεκριμένου στεφανιογράφου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η αξιοποίηση τεχνολογιών τελευταίας γενιάς, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες.

Η δυναμική του καρδιολογικού τμήματος

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων έχει επιδείξει ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, λειτουργώντας αδιάλειπτα 365 ημέρες τον χρόνο. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το τμήμα πραγματοποιεί ήδη μια σειρά από εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Αυτές περιλαμβάνουν στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές και εμφυτεύσεις βηματοδοτών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καρδιολογικών αναγκών.

Η προσθήκη του δεύτερου στεφανιογράφου έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα του τμήματος. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η νέα μονάδα θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια των ασθενών και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των καρδιολογικών περιστατικών. Παράλληλα, ενισχύεται η αυτονομία και η επιχειρησιακή ικανότητα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Οφέλη για τους ασθενείς και την περιοχή

Η λειτουργία του δεύτερου στεφανιογράφου αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους ασθενείς και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η μείωση των χρόνων αναμονής για τους ασθενείς που χρήζουν καρδιολογικής εξέτασης ή επέμβασης. Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά η ικανότητα του τμήματος να αντιμετωπίζει επείγοντα περιστατικά, προσφέροντας άμεση και αποτελεσματική φροντίδα.

Επιπλέον, η νέα μονάδα θα συμβάλει στην αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καρδιολογικών προβλημάτων για τους ασθενείς του Νομού Τρικάλων, των όμορων νομών, καθώς και των επισκεπτών της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νοσοκομείο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει το 95% των περιστατικών τοπικά, μειώνοντας έτσι την ταλαιπωρία και τα έξοδα διακομιδής των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία.

Περαιτέρω ανάπτυξη και στόχοι

Με την ενίσχυση του Καρδιολογικού Τμήματος, το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους είναι η αναγνώριση του τμήματος ως Βηματοδοτικό Κέντρο, γεγονός που θα αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξειδίκευση του προσωπικού. Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει την αντιμετώπιση και θεραπεία σχεδόν όλων των καρδιολογικών περιστατικών εντός του νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα θα μπορεί να διενεργεί αγγειοπλαστικές, ηλεκτρικές ανατάξεις και τοποθέτηση προσωρινών βηματοδοτών με μεγαλύτερη ευκολία και συχνότητα. Η κάλυψη επειγόντων περιστατικών και Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων θα ενισχυθεί, προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki