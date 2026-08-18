Η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους έχει αυξηθεί, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρώιμη έκθεση στο αλκοόλ στην υγεία και την ανάπτυξή τους. Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στην ΕΡΤ την Τρίτη 18 Αυγούστου, επισημαίνοντας ότι «το αλκοόλ απαγορεύεται στους ανηλίκους, καθώς ο οργανισμός τους δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος για να αντιμετωπίσει την τοξική επίδραση της αιθυλικής αλκοόλης».

Νομικό πλαίσιο και πραγματικότητα

Παρά τις πρόσφατες αυστηροποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, ο καθηγητής παρατήρησε ότι τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους συνεχίζουν να αυξάνονται. «Η επίδραση του αλκοόλ στους ανηλίκους είναι πολύ ισχυρότερη σε σχέση με τους ενήλικες», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως.

Ο Νίκος Θωμαΐδης εξήγησε ότι το πρόβλημα δεν ξεκινάει όταν ένας ανήλικος φτάνει στο σημείο της μέθης, αλλά από την ίδια την κατανάλωση αλκοόλ. Η πρώιμη κατανάλωση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη, επηρεάζοντας τη μάθηση και την ικανότητα των ανηλίκων να θέτουν στόχους και να αναπτύσσουν σχέσεις.

Πολιτισμικές αντιλήψεις και επιστημονικά δεδομένα

Ο καθηγητής αναφέρθηκε επίσης στην ελληνική νοοτροπία απέναντι στο αλκοόλ, σημειώνοντας ότι η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων από παιδιά συχνά θεωρείται λανθασμένα ως κάτι ακίνδυνο. «Η επιστήμη προχωρά», είπε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πλέον επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ από μικρή ηλικία.

Αναφερόμενος στην τοξικότητα του αλκοόλ, ο Νίκος Θωμαΐδης τόνισε ότι είναι μια καρκινογόνος ουσία και ότι η πρώιμη κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης εξαρτήσεων. «Δεν είναι μόνο ότι δεν θα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, δεν είναι μονάχα ότι δεν θα μπορέσουν να είναι δημιουργικοί. Αυξάνουν την τάση για εξαρτήσεις», κατέληξε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι οι ανήλικοι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ.