Πόσο φυσιολογικό είναι να ξεχνάτε: Σημάδια που απαιτούν να πάτε στον γιατρό

Η απώλεια μνήμης είναι ένα φαινόμενο που όλοι μας βιώνουμε σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, όταν τα κενά μνήμης γίνονται συχνά, μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρότερα προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία του εγκεφάλου.

Η λειτουργία της μνήμης εξαρτάται από την αλληλεπίδραση των νευρωνικών μονοπατιών του εγκεφάλου. Παράγοντες όπως το άγχος, η έλλειψη ύπνου και η γήρανση μπορούν να επηρεάσουν αυτή την επικοινωνία, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα μνήμης.

Φυσιολογική λήθη: Τι να περιμένετε

Η φυσιολογική λήθη περιλαμβάνει περιστατικά όπως η απώλεια αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή η προσωρινή αδυναμία να θυμηθείτε ένα όνομα. Αυτά τα φαινόμενα συνήθως οφείλονται σε επιβράδυνση της ανάκλησης πληροφοριών που σχετίζεται με την ηλικία και δεν επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα.

Για παράδειγμα, είναι σύνηθες να ξεχνάτε πού αφήσατε τα γυαλιά σας ή να χάνετε περιστασιακά ένα ραντεβού. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να γίνονται πιο συχνές με την πάροδο του χρόνου, χωρίς όμως να σημαίνουν απαραίτητα ότι έχετε άνοια.

Συνήθεις αιτίες καθημερινής λήθης

1. **Στρες και άγχος**: Αυξάνουν τα επίπεδα κορτιζόλης, επηρεάζοντας την επεξεργασία πληροφοριών από τον εγκέφαλο.

2. **Κακή ποιότητα ύπνου**: Ο εγκέφαλος οργανώνει τις αναμνήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η διαταραχή του ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε κενά μνήμης.

3. **Ελλείψεις βιταμινών**: Η έλλειψη βιταμινών, όπως η Β12 και η D, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας του εγκεφάλου.

4. **Ορισμένα φάρμακα**: Φάρμακα όπως τα αντιισταμινικά και τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να προκαλέσουν αφηρημάδα.

5. **Εμμηνόπαυση και ορμονικές αλλαγές**: Οι ορμονικές διακυμάνσεις μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση και τη μνήμη.

Σημάδια που απαιτούν ιατρική αξιολόγηση

Ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται. Οι νευρολόγοι προειδοποιούν ότι χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση όταν:

- Κάνετε επανειλημμένα τις ίδιες ερωτήσεις. - Ξεχνάτε πρόσφατες πληροφορίες. - Δυσκολεύεστε στον σχεδιασμό ή στην επίλυση προβλημάτων. - Χάνεστε σε γνώριμα μέρη. - Έχετε προβλήματα στην επικοινωνία ή στη γλώσσα. - Εμφανίζετε σύγχυση σχετικά με τον χρόνο ή τον τόπο.

Αλλαγές στην προσωπικότητα και απώλεια ενδιαφέροντος για καθημερινές δραστηριότητες μπορεί επίσης να υποδηλώνουν πρώιμη γνωστική εξασθένηση ή άνοια.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η άνοια δεν είναι η μοναδική αιτία απώλειας μνήμης. Παθήσεις όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος Πάρκινσον και οι τραυματικές εγκεφαλικές κακώσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη μνήμη. Η έγκαιρη διάγνωση είναι κρίσιμη, καθώς ορισμένες αιτίες μπορούν να αντιμετωπιστούν ή να ελεγχθούν αποτελεσματικότερα όταν αναγνωριστούν νωρίς.