Πατάτες vs Γλυκοπατάτες: Ποια είναι καλύτερη για βάρος, πέψη και υγεία;

Οι πατάτες και οι γλυκοπατάτες μοιάζουν στη χρήση αλλά διαφέρουν σημαντικά στη θρεπτική τους αξία, στη δράση τους στο σάκχαρο, στον κορεσμό και στην περιεκτικότητα σε βιταμίνες. Αν αναρωτιέστε ποια από τις δύο είναι πιο υγιεινή, η απάντηση εξαρτάται από τον στόχο σας.

Απώλεια βάρους: Ποια χορταίνει περισσότερο;

Και οι δύο μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη δίαιτα, όμως διαφέρουν σε κορεσμό και γλυκαιμική επίδραση.

Πατάτες

Πολύ υψηλός δείκτης κορεσμού

Λιγότερες θερμίδες ανά μερίδα

Χαμηλότερα σάκχαρα

Ιδανικές για όσους θέλουν να νιώθουν χορτάτοι για πολλές ώρες.

Γλυκοπατάτες

Περισσότερες φυτικές ίνες

Πιο σταθερό σάκχαρο στο αίμα

Η φυσική γλυκύτητα μειώνει λιγούρες

Ιδανικές για όσους έχουν σκαμπανεβάσματα ενέργειας ή παρακολουθούν το σάκχαρό τους.

Συμπέρασμα:

Οι πατάτες χορταίνουν περισσότερο· οι γλυκοπατάτες κρατούν την ενέργεια σταθερή.

Βιταμίνη Α: Η γλυκοπατάτα «πρωταθλήτρια»

Οι γλυκοπατάτες είναι από τις πλουσιότερες τροφές σε βήτα-καροτένιο – το πορτοκαλί αντιοξειδωτικό που μετατρέπεται σε βιταμίνη Α.

Μία μεσαία γλυκοπατάτα ξεπερνά το 100% της ημερήσιας ανάγκης

Οι κανονικές πατάτες έχουν σχεδόν μηδενική ποσότητα

Αν στόχος είναι η πρόσληψη βιταμίνης Α, η επιλογή είναι ξεκάθαρη: γλυκοπατάτα.

Πέψη: Ποια είναι πιο «φιλική» στο έντερο;



Γλυκοπατάτες

Περισσότερες φυτικές ίνες

Προάγουν τακτικότητα

Εύπεπτες όταν μαγειρεύονται καλά



Πατάτες

Λιγότερες φυτικές ίνες

Περιέχουν ανθεκτικό άμυλο (ειδικά όταν ψύχονται)

Καλές για τα καλά βακτήρια του εντέρου

Μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα σε ευαίσθητα άτομα



Συμπέρασμα:

Οι γλυκοπατάτες είναι πιο ήπιες για το πεπτικό· οι πατάτες ωφελούν μικροβίωμα αλλά δεν ταιριάζουν σε όλους.

Ποια πατάτα είναι τελικά πιο υγιεινή;

Δεν υπάρχει μία «σωστή» απάντηση — εξαρτάται από τις ανάγκες σας.

Για απώλεια βάρους: Πατάτες (κορεσμός)

Για σάκχαρο & ενέργεια: Γλυκοπατάτες

Για βιταμίνη Α & αντιοξειδωτικά: Γλυκοπατάτες

Για μικροβίωμα: Πατάτες (όταν ψύχονται)

Για ευαίσθητο στομάχι: Γλυκοπατάτες

Και οι δύο αποτελούν θρεπτικές επιλογές όταν μαγειρεύονται σωστά: στον ατμό, βραστές, ψητές ή στη φριτέζα αέρα.

Οι γλυκοπατάτες έχουν προβάδισμα σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και πέψη. Οι κανονικές πατάτες χορταίνουν περισσότερο και μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες, την πέψη και το σάκχαρό σας — και όταν εντάσσονται στη διατροφή με υγιεινό τρόπο, και οι δύο είναι πολύτιμες.

