Εναλλακτική θέρμανση: 6 λύσεις για να μην εξαρτάσαι από το πετρέλαιο

Κάθε χειμώνα, το κόστος θέρμανσης επιστρέφει στο προσκήνιο και μαζί του το ίδιο ερώτημα… αν υπάρχει πιο συμφέρουσα εναλλακτική από το πετρέλαιο.

Αν και οι επιλογές (όπως τα κλιματιστικά και οι σόμπες) καλύπτουν τους περισσότερους, η ενεργειακή απόδοση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Σε έκθεση που δημοσίευσε τον Νοέμβριο του 2026, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναδεικνύει τις δυνατότητες μείωσης της κατανάλωσης, που θα μπορούσαμε να έχουμε μέσα από έναν αποδοτικότερο εξοπλισμό και καλύτερη θερμομόνωση.

Ποια λύση, όμως, ταιριάζει πραγματικά ανά κατοικία; Ας δούμε έξι εναλλακτικές επιλογές, μαζί με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους.

1. Αντλίες θερμότητας: Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Οι αντλίες θερμότητας αξιοποιούν θερμότητα από το περιβάλλον για να ζεστάνουν το σπίτι, καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια. Οι αντλίες αέρα-νερού μπορούν να συνεργαστούν με κατάλληλα θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση, ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις προσφέρουν και δυνατότητα ψύξης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η ενεργειακή απόδοση, καθώς μπορούν να αποδίδουν περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν.

Ωστόσο, χρειάζονται υψηλότερη αρχική επένδυση και σωστή μελέτη. Η κατάσταση της μόνωσης, οι θερμοκρασίες λειτουργίας και η υπάρχουσα εγκατάσταση επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα.

2. Κλιματιστικά inverter: Θέρμανση χωρίς καλοριφέρ

Τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter αποτελούν μια πρακτική λύση, ιδιαίτερα για διαμερίσματα και κατοικίες που θέλουν να θερμαίνουν συγκεκριμένους χώρους.

Λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, προσφέροντας θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Η απόδοσή τους εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία, τη σωστή επιλογή ισχύος και τη θερμομόνωση του σπιτιού.

Πριν επενδύσεις σε νέο σύστημα θέρμανσης, αξίζει να εξετάσεις και το κόστος της ενέργειας που θα χρησιμοποιείς. Στην αγορά υπάρχουν συνδυαστικά προγράμματα ρεύματος και θέρμανσης τα οποία μπορείς να συγκρίνεις και να επιλέξεις, αν τελικά καλύπτουν τις ανάγκες σου.

3. Φυσικό αέριο: Εναλλακτική με συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Το φυσικό αέριο αποτελεί μία ακόμη επιλογή για κατοικίες που διαθέτουν σύνδεση ή μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο διανομής.

Ένας κατάλληλος λέβητας μπορεί να αξιοποιήσει το υπάρχον σύστημα θερμαντικών σωμάτων, εφόσον γίνουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και προσαρμογές.

Πριν αποφασίσεις, χρειάζεται να συνυπολογίσεις το κόστος σύνδεσης και εγκατάστασης, τις τιμές προμήθειας και τις απαιτήσεις συντήρησης. Εξάλλου, το φυσικό αέριο παραμένει ορυκτό καύσιμο, με τιμές που μπορούν να μεταβάλλονται.

4. Σόμπες και λέβητες pellet: Θέρμανση με βιομάζα

Τα pellet είναι συμπιεσμένα υλικά βιομάζας, συνήθως από υπολείμματα ξύλου, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο σε ειδικές συσκευές.

Οι σόμπες pellet μπορούν να θερμάνουν έναν χώρο, ενώ κατάλληλοι λέβητες ή υδραυλικές σόμπες μπορούν να συνδεθούν με σύστημα κεντρικής θέρμανσης.

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται η ανάγκη αποθήκευσης καυσίμου, ο τακτικός καθαρισμός και η συντήρηση. Παράλληλα, η καύση βιομάζας παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους, επομένως η επιλογή πιστοποιημένου εξοπλισμού και η σωστή εγκατάσταση έχουν ιδιαίτερη σημασία.

5. Ενεργειακά τζάκια και ξυλόσομπες: Η παραδοσιακή επιλογή σε πιο σύγχρονη μορφή

Τα ενεργειακά τζάκια κλειστού τύπου και οι σύγχρονες ξυλόσομπες μπορούν να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τη θερμότητα σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό ανοιχτό τζάκι.

Ωστόσο, η χρήση τους απαιτεί κατάλληλη καμινάδα, επαρκή αερισμό, συστηματική συντήρηση και χώρο αποθήκευσης ξύλων.

Χρειάζεται επίσης προσοχή στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η οικιακή θέρμανση αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων στη χώρα μας.

6. Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα: Απλή η εγκατάσταση, αλλά τι γίνεται με την κατανάλωση;

Θερμοπομποί, ηλεκτρικά καλοριφέρ και άλλα σώματα αντιστάσεων είναι εύκολα στη χρήση και μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματική θέρμανση.

Το βασικό μειονέκτημά τους είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τις αντλίες θερμότητας που μεταφέρουν θερμότητα, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις τη δημιουργούν απευθείας, καταναλώνοντας συνήθως περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα.

Ποια λύση συμφέρει τελικά;

Η απάντηση εξαρτάται από τα τετραγωνικά, τη μόνωση, τις ανάγκες θέρμανσης και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Πριν προχωρήσεις σε αγορά, ζήτησε τεχνική αξιολόγηση και σύγκρινε το συνολικό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.