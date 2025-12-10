Γιορτινό πλατό αλλαντικών: 5 εκλεκτές επιλογές που θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σας

Οι γιορτές φέρνουν φίλους και οικογένεια γύρω από το τραπέζι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να χαθείτε σε περίπλοκες συνταγές και ατελείωτο μαγείρεμα. Ένα καλοστημένο πλατό αλλαντικών μπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, ειδικά αν οι καλεσμένοι σας αγαπούν το κρασί ή τα αποστάγματα. Με λίγη φαντασία, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καμβά από γεύσεις που θα ικανοποιήσει όσους προτιμούν λεπτές ισορροπίες, αλλά και εκείνους που αγαπούν πιο έντονες, πληθωρικές επιλογές.

Ακολουθούν πέντε προτάσεις που θα αναδείξουν το γιορτινό σας τραπέζι.

1. Προσούτο — Το διαχρονικά κομψό

Το ιταλικό αυτό αλλαντικό από χοιρομέρι δεν λείπει ποτέ από ένα προσεγμένο πλατό. Με βαθιά κρεάτινη ένταση και σωστή αλμύρα, χαρίζει αμέσως φινέτσα. Η καπνιστή εκδοχή του δίνει επιπλέον αρωματικό βάθος, ενώ στην ελληνική αγορά θα βρείτε εξαιρετικά χοιρινά και ακόμη και πρόβεια προσούτα.

Ταιριάζει ιδανικά με παρμεζάνα ή πεκορίνο — και φυσικά με ένα ποτήρι Ξινόμαυρο ή Pinot Noir.

2. Καπνιστό ζαμπόν — Η εκλεκτή, κλασική επιλογή

Αρωματισμένο από το κάπνισμα σε ξύλο οξιάς, το ζαμπόν ξεχωρίζει για την καθαρή, γεμάτη γεύση του. Προέρχεται παραδοσιακά από μπούτι, γι’ αυτό και είναι χαμηλότερο σε λιπαρά. Για όσους θέλουν πιο «ανάλαφρο» αποτέλεσμα, υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές από μοσχάρι ή γαλοπούλα.

Συνδυάζεται υπέροχα με έμενταλ ή κασέρι.

3. Σαλάμι αέρος — Η πικάντικη απόλαυση

Λίγο πιο λιπαρό, αλλά πραγματικά ακαταμάχητο. Το παραδοσιακό σαλάμι αέρος, όπως της Λευκάδας, φτιάχνεται από χοιρινό και έχει χαρακτηριστικά αρώματα μπαχαρικών και σκόρδου. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν κάτι πιο τολμηρό και πικάντικο.

Του ταιριάζουν η φέτα, οι παλαιωμένες γραβιέρες και —φυσικά— ένα ποτήρι ούζο ή τσίπουρο.

4. Μορταδέλα με φιστίκι — Η ιταλική πινελιά πολυτέλειας

Απαλή στην υφή αλλά γεμάτη γεύση, η μορταδέλα με πράσινο κελυφωτό φιστίκι ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Έχει γιορτινή εμφάνιση και ιδιαίτερα αρώματα που ταιριάζουν καταπληκτικά με λεπτές φέτες φοκάτσιας και λιαστές ντομάτες.

Συνοδεύεται ιδανικά από ένα ροζέ Αγιωργίτικο ή μια ξηρή Μαυροδάφνη.

5. Σαλάμι Μιλάνο — Ο «πρωταγωνιστής» της παρέας

Με έντονο κόκκινο χρώμα και πλούσια γεύση, το Σαλάμι Μιλάνο συνδυάζει χοιρινό και βοδινό, αρωματισμένα με κρασί και φρέσκα μυρωδικά.

Ταιριάζει εκπληκτικά με ελιές, chutney πιπεριάς και κριτσίνια χαρουπιού, ενώ συνοδεύεται όμορφα με ένα Cabernet Sauvignon ή ένα ποτήρι Φωκιανό.

Υπάρχει και εκδοχή του επικαλυμμένη με τυρί — μια πραγματική λιχουδιά.