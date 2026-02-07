Viral TikTok Συνταγή: Γεμιστές πατάτες Taco με 43g πρωτεΐνης

Αν ψάχνετε το ιδανικό γεύμα για "Meal Prep" που θα σας κρατήσει χορτάτους όλη την ημέρα, η συνταγή που σπάει τα κοντέρ στο TikTok είναι η απάντηση. Αυτές οι γεμιστές πατάτες σε στυλ Taco συνδυάζουν την απόλαυση του street food με τις ανάγκες μιας fitness διατροφής, έχοντας μόλις 459 θερμίδες και το εντυπωσιακό νούμερο των 43 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά μερίδα.

Τα υλικά για 4 μερίδες

Βάση: 1kg πατάτες baby και 500g άπαχος μοσχαρίσιος κιμάς (5%).

Γεύση: 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 1 κ.γ. μουστάρδα, 1 κ.σ. Worcestershire sauce.

Μπαχαρικά: 1 κ.γ. σκόνη σκόρδου, 1-2 κ.γ. Cajun και πάπρικα.

Topping: 80g μειωμένο σε λιπαρά τυρί cheddar, 3 ντομάτες ψιλοκομμένες και φρέσκο κόλιανδρο.

Η Light Sauce: 200g γιαούρτι 0%, 1 κ.γ. μουστάρδα, 1 κ.σ. κέτσαπ, 1 κ.γ. Worcestershire sauce.

Εκτέλεση σε 3 βήματα

Οι πατάτες: Κόβουμε τις baby πατάτες στη μέση, τις αλατίζουμε και τις ψήνουμε (στο air fryer ή στον φούρνο) μέχρι να γίνουν τραγανές. Ο κιμάς: Σοτάρουμε τον κιμά με το κρεμμύδι και τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε τον πελτέ και τις σάλτσες (Worcestershire, μουστάρδα) μέχρι να μελώσει. Το στήσιμο: Μοιράζουμε τις πατάτες σε 4 δοχεία, καλύπτουμε με τον κιμά και το τυρί. Προσθέτουμε τη φρέσκια ντομάτα και τη σάλτσα γιαουρτιού (προαιρετικά κρατάμε τη σάλτσα χωριστά για να παραμείνει φρέσκια).

Tip: Διατηρείται στο ψυγείο έως και 4 ημέρες, κάνοντάς το το τέλειο μεσημεριανό για το γραφείο.