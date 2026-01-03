Θεοφάνεια: Η παραδοσιακή συνταγή για αλάδωτη ρεβιθάδα στο φούρνο – Μελωμένη και πεντανόστιμη παρά τη νηστεία

Η παραμονή των Φώτων επιτάσσει αυστηρή νηστεία, όμως αυτό δεν σημαίνει πως το τραπέζι μας δεν μπορεί να είναι απολαυστικό. Η αλάδωτη ρεβιθάδα είναι το κατεξοχήν φαγητό της ημέρας και εμείς σας παρουσιάζουμε τα μυστικά για να γίνει μελωμένη, πλούσια σε γεύση και απόλυτα παραδοσιακή, χωρίς ούτε μια σταγόνα λάδι.

Τα Υλικά

500 γρ. ρεβίθια (μουλιασμένα από το βράδυ)

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

Δάφνη, αλάτι, πιπέρι και λίγο δεντρολίβανο

Χυμό από 2 λεμόνια (στο τέλος)

Η Εκτέλεση

Προετοιμασία: Βράζουμε τα ρεβίθια σε νερό για 10-15 λεπτά και τα ξαφρίζουμε καλά.

Το μυστικό του κρεμμυδιού: Αντί να τσιγαρίσουμε, αχνίζουμε το κρεμμύδι σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με λίγο νερό μέχρι να καραμελώσει φυσικά.

Ο Φούρνος: Μεταφέρουμε τα ρεβίθια σε γάστρα ή πήλινο, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τον πελτέ, τα μπαχαρικά και ζεστό νερό μέχρι να τα σκεπάσει.

Ψήσιμο: Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 2-3 ώρες μέχρι να χυλώσουν και να "μελώσουν".

Το τελείωμα: Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού μόλις βγει από το φούρνο για να δέσουμε τη γεύση.