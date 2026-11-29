Ο Μάνουελ Νόιερ, ο σπουδαίος Γερμανός τερματοφύλακας που συνέχισε τη μεγάλη παράδοση της χώρας του να βγάζει σπουδαίους παίκτες για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο 40χρονος πορτιέρε δήλωσε ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι το τέλος της μεγάλης του καριέρας, έχοντας κατακτήσει τα πάντα στην πλούσια ποδοσφαιρική του πορεία. Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε λέσχη οπαδών της Μπάγερν Μονάχου, καθώς και σε δηλώσεις του στο Sky Sport της Γερμανίας.

Η ανακοίνωση της απόσυρσης

Ο Μάνουελ Νόιερ, σε ηλικία 40 ετών, επιβεβαίωσε πως η θητεία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ότι η θητεία μου εδώ θα φτάσει στο τέλος της αυτό το καλοκαίρι. Προς το παρόν, προσπαθώ απλώς να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει».

Ο Γερμανός τερματοφύλακας αποκάλυψε επίσης ότι είχε σκεφτεί σοβαρά την απόσυρση και το προηγούμενο καλοκαίρι. «Ήμουν ήδη κατά 85% έτοιμος να αποσυρθώ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά επικρατεί εξαιρετική ατμόσφαιρα στην Μπάγερν, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω», δήλωσε, τονίζοντας την αγάπη του για την ομάδα και το περιβάλλον της.

Η πορεία του στην Μπάγερν Μονάχου

Ο Μάνουελ Νόιερ θα συμπληρώσει 16 σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, έχοντας μεταγραφεί στην ομάδα το καλοκαίρι του 2011. Η απόκτησή του από τη Σάλκε κόστισε στους Βαυαρούς 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποδείχθηκε επένδυση για τον σύλλογο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Μπάγερν, ο Νόιερ έχει καταγράψει 607 αγώνες, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι των επιτυχιών του συλλόγου. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική σε μια περίοδο που η Μπάγερν κυριάρχησε τόσο εντός Γερμανίας όσο και στην Ευρώπη.

Οι πολυάριθμοι τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Μάνουελ Νόιερ κατέκτησε τα πάντα. Με την Μπάγερν Μονάχου, σήκωσε δύο φορές το τρόπαιο του Champions League, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Παράλληλα, πανηγύρισε 13 πρωταθλήματα Γερμανίας, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει τη μακροχρόνια επιτυχία του.

Στη συλλογή του περιλαμβάνονται επίσης 7 Κύπελλα, σύμφωνα με μία πηγή, ενώ άλλη πηγή αναφέρει 6 Κύπελλα Γερμανίας. Επιπλέον, κατέκτησε 8 Σούπερ Καπ Γερμανίας, 2 UEFA Super Cup και 2 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, συμπληρώνοντας ένα εντυπωσιακό παλμαρέ τίτλων που τον καθιστά έναν από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές.

Η διεθνής καριέρα με τη Γερμανία

Η παρουσία του Μάνουελ Νόιερ ήταν εξίσου σημαντική και στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Με τη φανέλα της «Νάσιοναλμανσαφτ», ο τερματοφύλακας μέτρησε 128 συμμετοχές, όντας ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας για πολλά χρόνια και συνεισφέροντας καθοριστικά στις διεθνείς της επιτυχίες.

Η κορυφαία στιγμή της διεθνούς του καριέρας ήρθε το 2014, όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Γερμανίας, έναν τίτλο που επισφράγισε την αξία του ως ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της γενιάς του και τον καθιέρωσε ως θρύλο του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki