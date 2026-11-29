Ο Πανθρακικός πέρασε νικηφόρα από την Καλαμαριά, επικρατώντας του τοπικού Απόλλωνα με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Η ομάδα της Κομοτηνής επέστρεψε έτσι στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές, λαμβάνοντας μια σημαντική απόσταση από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας. Αντίθετα, οι Θεσσαλονικείς συμπλήρωσαν επτά ματς χωρίς νίκη, παραμένοντας εντός της ζώνης υποβιβασμού.

Έναρξη με γρήγορο γκολ και χαμένη ευκαιρία

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Πανθρακικό, καθώς μόλις στο τρίτο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Αθανασακόπουλος εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Κυρίτση για το 0-1, δίνοντας ένα πρώιμο προβάδισμα στην ομάδα της Κομοτηνής.

Μάλιστα, στο όγδοο λεπτό, ο Πανθρακικός άγγιξε και το δεύτερο τέρμα. Ο Σαραντίδης έκλεψε την μπάλα από τον Ντιαλόσι, πέρασε επιδέξια τον τερματοφύλακα Κυρίτση και πλάσαρε. Ωστόσο, η μπάλα κόλλησε στο λασπωμένο τερέν, δίνοντας την ευκαιρία στους αμυντικούς του Απόλλωνα να διώξουν τον κίνδυνο και να κρατήσουν το σκορ στο 0-1.

Διπλασιασμός του προβαδίσματος και αντίδραση του Απόλλωνα

Παρά την χαμένη ευκαιρία, ο Πανθρακικός συνέχισε να είναι ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο και βρήκε εν τέλει το δεύτερο γκολ στο 20ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ντουμάνη, ο Σαραντίδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-2 για την ομάδα του Γιάννη Αποστολίδη.

Στο 35ο λεπτό, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Κυρίτσης, πραγματοποίησε μια τρομερή επέμβαση, κρατώντας το σκορ σε χαμηλά επίπεδα και αποτρέποντας ένα ακόμα γκολ για τους φιλοξενούμενους. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Απόλλων πίεσε και στο 57ο λεπτό κατάφερε να μειώσει το σκορ, με τον Ρίζο να νικά από κοντά τον Παϊτέρη, κάνοντας το 1-2.

Πέναλτι και τελικό αποτέλεσμα

Η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε πολύ, καθώς μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 60ο λεπτό, ο Πανθρακικός κέρδισε πέναλτι. Ο Νότας ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Πέρεζ, και ο Σαραντίδης ανέλαβε την εκτέλεση από τα 11 βήματα, ευστοχώντας και διαμορφώνοντας το 1-3, δίνοντας εκ νέου ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της Κομοτηνής.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Κυριακίδης μείωσε σε 2-3 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ωστόσο, η ομάδα της Καλαμαριάς δεν είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, με τον Πανθρακικό να παίρνει το σπουδαίο τρίποντο από την αναμέτρηση.

Η σημασία της νίκης για τον Πανθρακικό

Η επικράτηση αυτή στην Καλαμαριά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον Πανθρακικό. Η ομάδα της Κομοτηνής επέστρεψε στις νίκες μετά από ένα σερί τριών αγωνιστικών χωρίς επιτυχία, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης.

Με τους τρεις βαθμούς που κέρδισε, ο Πανθρακικός κατάφερε να πάρει απόσταση από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας, ενισχύοντας τη θέση του στον πίνακα της Superbet League 2 και αναπτερώνοντας το ηθικό των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Η δύσκολη θέση του Απόλλωνα Καλαμαριάς

Αντίθετα, για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, το αποτέλεσμα αυτό επιδείνωσε την ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι Θεσσαλονικείς συμπλήρωσαν επτά συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη, μια αρνητική επίδοση που τους κρατά σε επισφαλή θέση.

Η ομάδα του Ζόραν Μιλίνκοβιτς παραμένει εντός της ζώνης υποβιβασμού, αντιμετωπίζοντας πλέον αυξημένη πίεση στις επόμενες αγωνιστικές για να ανατρέψει την πορεία της και να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με προπονητή τον Ζόραν Μιλίνκοβιτς, αγωνίστηκαν οι: Κυρίτσης, Μανωλάκης, Ξυγκόρος (59' Αλμασίδης), Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Άτσκα (46' Προύντζος), Κυριακίδης, Ρίζος (69' Τσαπακίδης), Καραμπέρης (46' Λεό), Βοριαζίδης (46' Κεδίκογλου).

Από την πλευρά του Πανθρακικού, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Αποστολίδη, ξεκίνησαν οι: Παϊτέρης, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος (83' Πεχλιβανόπουλος), Λαρρέα, Γιανναράκης, Αθανασακόπουλος, Βουτσάς (83' Σαπνάρας), Παχούμης Χρ. (64' Ζώνιος), Γκορντεζιάνι (71' Πέιος), Νότας (83' Τσάικα), Σαραντίδης.

Με πληροφορίες από: Athletiko