Δύο σημαντικές αναμετρήσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League 2, με τον Πανιώνιο και τον Πανθρακικό να προσθέτουν τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους. Ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη με ανατροπή 2-1 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο Πανθρακικός επικράτησε του Απόλλωνα Καλαμαριάς με 3-2 εκτός έδρας. Τα αποτελέσματα αυτά διαμόρφωσαν νέα δεδομένα στη βαθμολογία, ειδικά για τον Ιστορικό που ανέβηκε στη δεύτερη θέση.

Η δύσκολη επικράτηση του Πανιωνίου

Ο Πανιώνιος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία δύσκολη πρόκληση στην έδρα του, τη Νέα Σμύρνη, απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης. Η αναμέτρηση της 13ης αγωνιστικής της Super League 2 αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική για τους «Κυανέρυθρους», οι οποίοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Οι δυσκολίες εντάθηκαν και από τον κακό αγωνιστικό χώρο, ο οποίος επηρεάστηκε σημαντικά από την ισχυρή βροχόπτωση που επικρατούσε.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και το αρχικό σοκ, ο Ιστορικός κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσμα. Η τελική επικράτηση με 2-1 έδωσε πολύτιμους βαθμούς στον Πανιώνιο, επιτρέποντάς του να αποφύγει μία ακόμη απώλεια βαθμών και να διατηρήσει την ανοδική του πορεία στο πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα στη Νέα Σμύρνη

Η ομάδα της Καβάλας, ο Νέστος Χρυσούπολης, ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, «σοκάροντας» τους γηπεδούχους. Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Δερμιτζάκης κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Πανιώνιος, ωστόσο, αντέδρασε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, και συγκεκριμένα στο 45+2', ο Λιάσος ισοφάρισε για τους Νεοσμυρνιώτες, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 70ο λεπτό, με μία δόση τύχης για τον Πανιώνιο. Μετά από σέντρα του Ασλανίδη, ο Γκιώνης του Νέστου Χρυσούπολης έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ του Πανιωνίου.

Βαθμολογική άνοδος για τον Ιστορικό

Μετά τη νίκη του επί του Νέστου Χρυσούπολης, ο Πανιώνιος κατάφερε να προσπεράσει στη βαθμολογία τις ομάδες που είχαν απώλειες στην ίδια αγωνιστική. Συγκεκριμένα, ο Ιστορικός ξεπέρασε κατά έναν βαθμό την ΑΕΛ Novibet και τη Νίκη Βόλου, οι οποίες βρίσκονται στους 23 βαθμούς, ενώ ο ίδιος έφτασε τους 24. Αυτή η εξέλιξη τον ανέβασε στη δεύτερη θέση του πίνακα της Super League 2.

Η βαθμολογική του θέση αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Athens Kallithea, η οποία έχει 22 βαθμούς, με την ουραγό Ζάκυνθο. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο γήπεδο «Ελ Πάσο».

Η επιστροφή του Πανθρακικού στις νίκες

Σε ένα άλλο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής, ο Πανθρακικός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας του Απόλλωνα Καλαμαριάς με σκορ 3-2. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους Ακρίτες, καθώς ήρθε μετά από ένα σερί τριών αγωνιστικών στις οποίες είχαν καταγράψει δύο ήττες και μία ισοπαλία. Το «διπλό» στην Καλαμαριά έδωσε ώθηση στην ομάδα της Κομοτηνής.

Με τους τρεις βαθμούς που πρόσθεσε, ο Πανθρακικός ανέβηκε στην ένατη θέση της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 17 βαθμούς. Αντίθετα, ο Απόλλων Καλαμαριάς συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, παραμένοντας στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Οι Θεσσαλονικείς καταλαμβάνουν τη 13η θέση με 10 βαθμούς, έχοντας ανάγκη από βαθμούς για να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις.

Η ροή του αγώνα στην Καλαμαριά

Οι φιλοξενούμενοι από τον Πανθρακικό ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να πάρουν προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα στο πρώτο 20λεπτο. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Αθανασακόπουλος εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ. Το δεύτερο γκολ για τους Ακρίτες ήρθε στο 20ο λεπτό, όταν ο Σαραντίδης με σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς προσπάθησαν να αντιδράσουν και μείωσαν προσωρινά στο 57ο λεπτό με τον Ρίζο. Ωστόσο, η απάντηση του Πανθρακικού ήταν άμεση. Στο 61ο λεπτό, ο Σαραντίδης, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, επανέφερε τη διαφορά των δύο γκολ, «τελειώνοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη για την ομάδα του. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν απλώς να μειώσουν ξανά τη διαφορά στο 90+1', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κυριακίδη, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 2-3.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Πανιώνιο, ο προπονητής Κοροπούλης παρέταξε τους: Κράνινξ, Ζούλιας, Ασλανίδης, Χριστόπουλος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Φοκάμ), Γκαντέλιο, Ντίας, Λιάσος, Παυλόπουλος (που αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Μπούρη), Μούργος, Ταβάρες (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 73′ από τον Αλεξανδράκη) και Μάναλης.

Από την πλευρά του Νέστου Χρυσούπολης, ο προπονητής Τάτσης επέλεξε τους: Άστρας, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά, Λυμπεράκης, Γιαξής, Κασέμι, Κωστίκα, Τότσκα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 57′ από τον Θωμαΐδη), Σαπουντζής (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 57′ από τον Γκιώνης) και Σάμπλιτς.

Στην αναμέτρηση της Καλαμαριάς, ο Απόλλων Καλαμαριάς του Μιλίνκοβιτς αγωνίστηκε με τους: Κυρίτσης, Μανωλάκης, Ξυγκόρος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Αλμασίδης), Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Άτσκα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Προύντζος), Κυριακίδης και Ρίζος (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 69′ από τον Τσ...).

Με πληροφορίες από: Gazzetta