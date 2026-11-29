Αναγέννηση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β' αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, 0-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2. Η αναμέτρηση διεξήχθη υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με την έντονη βροχόπτωση να επηρεάζει σημαντικά τον αγωνιστικό χώρο και τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες επιδιώκουν να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση.

Το αδιέξοδο της ισοπαλίας

Η ισοπαλία αυτή δεν αποδείχθηκε ευεργετική για κανέναν από τους δύο συλλόγους. Για την Αναγέννηση Καρδίτσας, το 0-0 σηματοδοτεί το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Αυτή η αρνητική σειρά έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να παραμένει μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ενώ δεν έχει καταφέρει να απομακρυνθεί επαρκώς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός Β' συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς με μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα, διατηρείται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα των «ερυθρολεύκων» αδυνατεί να βρει ρυθμό και να συλλέξει τους απαραίτητους βαθμούς για να αναρριχηθεί στη Super League 2.

Ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα

Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο αγωνιστικός χώρος, οι γηπεδούχοι της Αναγέννησης Καρδίτσας παρουσιάστηκαν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας κάποιες αξιόλογες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σάντος επιχείρησε ένα σουτ προς την εστία του Ολυμπιακού Β'. Ο τερματοφύλακας Τσομπανίδης απέκρουσε, και στη συνέχεια ο Δρίτσας, ενώ βρέθηκε σε κενή εστία, επέλεξε να κάνει γύρισμα αντί να πλασάρει.

Λίγο αργότερα, στο 36ο λεπτό, οι γηπεδούχοι είχαν μία ακόμα σημαντική στιγμή. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Θωμάϊ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση κοντά στην εστία, ωστόσο δεν κατάφερε να πλασάρει με επιτυχία και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, χάνοντας μία ακόμα ευκαιρία για την ομάδα του.

Η βροχή και οι δυσκολίες του δευτέρου ημιχρόνου

Ο αγωνιστικός χώρος, σε συνδυασμό με τη συνεχή βροχή, δυσκόλεψε περαιτέρω τους παίκτες και των δύο ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Οι συνθήκες αυτές περιόρισαν τις επιθετικές προσπάθειες και των δύο πλευρών, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία καθαρών ευκαιριών.

Παρόλα αυτά, στο 84ο λεπτό, η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε την καλύτερη φάση της στο δεύτερο μέρος. Ο Μπενίτεζ επιχείρησε ένα δυνατό βολέ, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β', Τσομπανίδης, ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε αποτελεσματικά, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την Αναγέννηση Καρδίτσας αγωνίστηκαν οι: Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Τσέλιος (στο 67′ αντικαταστάθηκε από τον Ντιαγέ), Καραμπάς (στο 67′ αντικαταστάθηκε από τον Μολίνας), Κάστρο (στο 56′ αντικαταστάθηκε από τον Μπενίτεζ), Δρίτσας, Βιτλής, Ευαγγέλου, Ματέους.

Για τον Ολυμπιακό Β' αγωνίστηκαν οι: Τσομπανίδης, Μπακούλας (στο 81′ αντικαταστάθηκε από τον Πλις), Μπιλάλ (στο 93' αντικαταστάθηκε από τον Ταϊγιέ), Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Αλαφάκης (στο 64′ αντικαταστάθηκε από τον Κουτσογούλας), Μωϋσιάδης, Φίλης, Ζουγλής (στο 82′ αντικαταστάθηκε από τον Λεγκίσι), Αγγελάκης (στο 64′ αντικαταστάθηκε από τον Σαντής), Αβραμούλης.

Η βαθμολογική εικόνα μετά την 13η αγωνιστική

Μετά την ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής, η βαθμολογική κατάσταση στη Super League 2 διαμορφώνεται ως εξής: Η Μαρκό βρίσκεται στην κορυφή με 31 βαθμούς, ακολουθούμενη από την ΑΕΛ Novibet και τη Νίκη Βόλου με 23 βαθμούς. Η Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea έχουν 22 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός επίσης 22 και ο Πανιώνιος 21 βαθμούς.

Στη μέση του πίνακα βρίσκονται ο Αστέρας Β' AKTOR με 19 βαθμούς, ο Πανθρακικός με 14, και η Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης με 14 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ Β' έχει 13 βαθμούς, ο Νέστος Χρυσ. 12, ενώ στην επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται ο Απ. Καλαμαριάς με 10, ο ΠΑΣ Πύργος με 10, ο Ολυμπιακός Β' με 8 και η Ζάκυνθος με 4 βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta